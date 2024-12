(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 comunicato stampa | Bologna, 10 dicembre 2024

Ponte della Motta, dichiarazione del sindaco metropolitano Matteo Lepore

“La notizia del finanziamento per la ricostruzione del Ponte della Motta – crollato nell’alluvione del 2023 – è molto importante per il nostro territorio, la aspettavamo da tempo. Come abbiamo detto fin da subito, il ponte è un’opera strategica per la viabilità metropolitana ed è fondamentale per ricollegare due comunità che hanno già sofferto troppo a causa delle alluvioni. Ora si faccia presto. Noi ci siamo: la Città metropolitana è pronta per pubblicare il bando per la progettazione”.

