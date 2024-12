PESI – IWF World Championships: Giulia Miserendino chiude all’11° posto

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 10 dicembre 2024 Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui

2024 IWF WORLD CHAMPIONSHIPS

Giulia Miserendino chiude all’11° posto

Oscar Reyes infortunato, costretto a rinunciare alla gara

Roma, 10 dicembre 2024

Giulia Miserendino chiude il suo Mondiale di Pesistica Olimpica nella categoria fino a 64 kg, all’11esimo posto. Per lei un’ottima prova di strappo, con tre prove valide su tre, di cui la migliore a 102 kg, gli stessi sollevati in Polonia due mesi fa che le sono valsi l’argento di specialità all’Europeo Under 23. In Bahrain le consentono di chiudere la specialità al 6° posto. Nello slancio poi, va in porto solo la prima prova a 115 kg, mentre non vanno le successive, rispettivamente a 116 e 121 kg. Per l’atleta delle Fiamme Oro un totale di 217 kg, che la piazzano all’11esimo posto finale.

Oro alla coreana Ri Suk con 264 kg, argento alla connazionale Rim Un Sim, bronzo alla cinese Li Shuang.

Nel pomeriggio Oscar Reyes Martinez, campione del Mondo in carica nella categoria fino a 81 kg, è costretto a rinunciare alla gara a causa di un infortunio.SCARICA LE FOTO DI GIULIA MISERENDINO

Per maggiori informazioni

http://www.teamitaliafipe.it

http://www.federpesistica.it

Responsabile Comunicazione FIPE

Alfredo Mastropasqua

Ufficio Stampa FIPE

Giulia Sampognaro

Email inviata con Unsubscribe | Disiscriviti