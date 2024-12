“I BUONI, I BRUTTI E I CATTIVI” di W. Shakespeare – Spettacolo teatrale

(AGENPARL) - Roma, 10 Dicembre 2024

**14 dicembre 2024, ore 21:15 – Teatro Consortium**

Diretto e interpretato da Edoardo Siravo e Silvia Siravo, musiche dal vivo di Davide Cavuti.

Per fortuna ancora si recita Shakespeare. E quanti monologhi provati ed interpretati negli anni in tante vere e proprie imprese teatrali! Da qui nasce la volontà di presentarli in una sorta di galleria, nasce l’idea di guardare con una lente di ingrandimento i personaggi “buoni, brutti e cattivi” del variegato mondo shakespeariano.

Il Bardo è infatti riuscito, attraverso l’invenzione drammaturgica, a rappresentare il mondo e le vicissitudini dell’esistenza, a raccontare come nessuno i tanti diversi tipi umani. Il male e l’oscuro, l’aspirazione al potere e il conseguente tumulto delle passioni, il sacrificio dell’innocenza più assoluta, la cattiveria più infernale, il dramma, il ridicolo e il grottesco. Ma anche il bene, l’amore, le speranze e le passioni più nobili, tutto l’informe universo umano si ritrova narrato nelle sue opere e si alterna, si fonde e si lega indissolubilmente nel tragico e nel comico in una conturbante promiscuità. La scelta dei brani di questo omaggio a William Shakespeare, rifletterà il paradigma della vita e del sogno attraverso i drammi e le commedie, ma anche attraverso alcuni mirabili sonetti, immortali anch’essi come il suo immenso teatro.

𝗕𝗶𝗴𝗹𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶:

Intero € 10,00

Prevendita: [https://b17kp.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/sh/6rqJfgq8dINmOPuxx4sIDUUMkmk/izL7NUL4Yrl4](https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-brutti-i-buoni-e-i-cattivi/255997)

