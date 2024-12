(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 *Scuola. Iaia ( FdI), ok a deroga sui viaggi d’istruzione*

“Grazie alle misure messe in campo dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) le scuole potranno gestire fino al 31 maggio 2025 le procedure di gara di importo superiore a 140mila euro, per la pianificazione dei viaggi d’istruzione e pur non avendo la status di stazioni appaltanti. È una deroga che consentirà maggiore flessibilità agli istituti e trasparenza, rispetto alle regole degli appalti pubblici.

Inoltre, verranno potenziati gli Usr proprio per supportare tale misura.

Questo governo guarda con molta attenzione al mondo dei giovani e degli studenti che, anche attraverso l’esperienza dei viaggi d’istruzione, potranno far crescere la loro formazione”.

Così il deputato di FdI, on. Dario Iaia*