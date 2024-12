(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

lun 09 dicembre 2024 NOTA STAMPA

ASSESSORE CAPUTO: “PIZZA VOLANO DI SVILUPPO PER L’INTERA FILIERA. PRESTO A NAPOLI IL PIÙ GRANDE EVENTO MONDIALE DEDICATO ALLA PIZZA”

“Una importante iniziativa che si propone di valorizzare non solo la pizza, ma l’intera filiera agroalimentare collegata a questo prodotto così straordinario. L’evento Tuttopizza-Sial di Shanghai sarà riproposto ogni anno in altre grandi città del mondo, partendo proprio dalla Cina. L’obiettivo è quello di rendere Napoli e la Campania un punto di riferimento mondiale, affermando la nostra leadership, nell’ambito del contesto internazionale della pizza”.

Lo ha dichiarato Nicola Caputo, Assessore all’Agricoltura della Regione Campania – presso la Sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia – nel corso della presentazione alla stampa della partnership tra Tuttopizza e Comexposium-Sial, promossa da Regione Campania, Squisito Eventi e Universal Marketing per lo svolgimento della fiera a Shanghai il 19 maggio prossimo.

“Costruiamo un ponte tra Occidente e Oriente – continua Nicola Caputo – esaltando la pizza, ma anche tutti i prodotti che fanno di questo alimento il più consumato al mondo. La nostra missione è rafforzare il sistema agroalimentare di qualità della Campania. Stiamo lavorando per migliore l’approccio commerciale e garantire il giusto riconoscimento a tutte le filiere collegate, determinando le condizioni per stimolare lo sviluppo del settore, nella direzione tracciata dal presidente De Luca”.

Straordinari anche i numeri della pizza a livello globale: un business che vale 148,6 miliardi di dollari.

“Un prodotto di eccellenza, con tanti maestri che contribuiscono a diffondere l’arte del pizzaiolo napoletano. Lavoriamo insieme – conclude l’Assessore Caputo – per promuovere questo modello virtuoso. Presto Napoli sarà la sede del più grande evento sulla pizza al mondo. Una iniziativa capace di attirare buyer internazionali e promuovere la pizza e tutte le eccellenze agroalimentari campane”.