NOTA DI ACCREDITAMENTO – GIORNATA NAZIONALE DELLO SPAZIO, 12 DICEMBRE 2024

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 “Giornata Nazionale dello Spazio” all’Ambasciata d’Italia a

Washington, D.C. – 12 dicembre 2024

Washington, D.C., 5 dicembre 2024 – L’Ambasciata d’Italia a Washington D.C., in

collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione

delle imprese italiane, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la NASA, l’Istituto Nazionale di

Astrofisica (INAF) e la U.S. Space Foundation, ospiterà il prossimo 12 dicembre 2024 la

terza edizione della “Giornata Nazionale dello Spazio”, un evento internazionale che

celebra il ruolo di leadership dell’Italia nel settore spaziale.

“Questo evento dimostra come l’Italia continui a giocare un ruolo di primo piano nel settore

spaziale: il nostro Paese è un partner tecnologico d‘eccellenza per gli Stati Uniti, con cui

abbiamo collaborazioni strategiche sempre più intense. Sono orgogliosa di ospitare in

Ambasciata un appuntamento, diventato ormai tradizionale, che permette alle nostre

aziende e istituzioni scientifiche di creare sempre nuove collaborazioni con le controparti

statunitensi,” ha dichiarato l’Ambasciatrice d’Italia negli Stati Uniti, Mariangela Zappia.

A sottolineare l’importanza crescente di questo evento come momento annuale in cui ICE

Agenzia traccia un bilancio della propria intensa attività di promozione del settore

aerospaziale negli Stati Uniti anche la presenza del Presidente di ICE Agenzia, Matteo

Zoppas, che interverrà in due momenti chiave durante la giornata. Il suo, un messaggio

forte a sostegno dell’innovazione e delle collaborazioni che guidano il progresso

tecnologico e industriale tra Italia e Stati Uniti.

““L’aerospazio è uno dei settori con maggiore potenziale di sviluppo futuro per il Made in

Italy. Da qui al 2026 sono stati messi in campo dal governo 7,2 miliardi tra progetti delle

Agenzie spaziali attraverso fondi nazionali e del Pnrr. Inoltre, grazie alla prima legge

quadro sulla Space Economy, l’Italia sarà all’avanguardia tra i grandi player globali.

Parliamo di un comparto che ha generato nel 2023 oltre 7,5 miliardi di euro di export – in

crescita del 14% rispetto al 2022 – e 4,3 miliardi tra gennaio e agosto 2024. La new Space

economy si stima passerà da 400 mld di oggi a 1800 mld entro il 2035. La colonizzazione

della luna prima e di Marte poi, richiedono la reingegnerizzazione per ambienti dello spazio

dei prodotti che oggi si usano sulla terra. I 7 mld quindi possono diventare almeno 30 mld

nel 2035, sempre se sappiamo prendere il treno che sta passando. ICE è fortemente

impegnata nel creare occasioni concrete di business per promuovere le tecnologie e i

servizi avanzati offerti dalle nostre imprese. Negli ultimi due anni abbiamo realizzato oltre

50 iniziative per il sistema aerospazio in oltre 20 mercati diversi. Questa terza edizione

della Giornata Nazionale dello Spazio a Washington, D.C. va a sottolineare la capacità di

innovazione dele aziende italiane e ribadisce l’impegno dell’Italia nel rafforzare le

partnership con gli Stati Uniti, che sono certamente il primo mercato di riferimento.” Ha

sottolineato Matteo Zoppas, Presidente dell’Agenzia ICE.

Un programma ricco di incontri, innovazione e collaborazioni internazionali

Dalle 9:30 alle 17:00, ben 21 aziende italiane dell’aerospazio assieme a ITA, ASI, NASA

e INAF saranno le protagoniste di un Industry Showcase ospitato proprio nella Hall

dell’Ambasciata. A rappresentare l’Italia, tra le società leader nel settore, cluster

tecnologici, centri di ricerca, ci saranno:

Leonardo e le sue partecipate, Telespazio e Thales Alenia Space, Nurjana

Technologies, D-Orbit, Officina Stellare, I.R.C.A. S.P.A. Industria Resistenze

Corazzate E Affini, Picosats, Arca Dynamics, Eie Group, Sitael, Miprons, Involve

Group, Aiko, Lazzero Tecnologie, Progetti Speciali Italiani, Davi Promau, Leaf

Space, Altec, O.V.S. Villella, Pasquali Microwave Systems, Poggipolini e la Regione

Piemonte.

Keynote e panel tematici per esplorare il futuro dello spazio

Il programma conferenziale della giornata sara’ inaugurato da una serie di keynote

speech organizzati in collaborazione con NASA e focalizzati sulle collaborazioni

internazionali e progetti di NASA in cui il contributo italiano e’ non solo rilevante ma

essenziale. Interverranno esperti di spicco, tra cui Rita Sambruna (NASA), Giada Arney

(NASA) e Sara Faggi (NASA), che approfondiranno progetti come LISA, IXPE e HWO,

evidenziando il ruolo dell’Italia nei programmi dell’Earth Science Directorate,

dell’Astrophysics Division e del Planetary Science Division.

Alle 12:00, Virgin Galactic, ENAC ed Aeroporti di Puglia con il supporto della Regione

Puglia annunceranno la firma di uno studio di fattibilità che possa definire le condizioni

per svolgere le operazioni suborbitali commerciali di Virgin Galactic in Italia, utilizzando lo

spazioporto di Grottaglie, a partire dal breve-medio termine e segnando un passo

significativo per l’Italia nel settore del volo suborbitale.

Il pomeriggio, a partire dalle 14, sarà dedicato a panel organizzati in collaborazione con

Space Foundation. Il programma si sviluppa attorno a tre momenti chiave che offriranno

una panoramica unica sull’evoluzione del settore spaziale, combinando ricerca,

innovazione e prospettive di mercato. Una particolare enfasi verrà data ai progetti presenti

e futuri nel campo dell’astrofisica che coinvolgono la NASA e l’Italia, con la partecipazione,

tra gli altri, di Mark Clampin, Direttore Divisione Astrofisica della NASA, e Roberto

Ragazzoni, Presidente dell’INAF.

1. Panel 1 – Paving the Way Towards the Future inaugurerà il ciclo con un’analisi

approfondita dei progressi scientifici e delle iniziative di ricerca che stanno definendo il futuro

dell’esplorazione spaziale. Saranno presentate le principali scoperte attese nel prossimo

decennio e il loro potenziale trasformativo, fornendo ai partecipanti una visione esclusiva

delle opportunità e delle sfide che caratterizzeranno l’espansione commerciale e tecnologica

del settore.

2. Panel 2 – Dalla fantascienza ai fatti: trasformare la ricerca in realtà condurrà i partecipanti

in un viaggio dalla teoria alla pratica, esplorando come le innovazioni visionarie si traducano

in tecnologie pronte per il mercato. Attraverso il contributo di esperti, verranno illustrate le

dinamiche che trasformano la ricerca scientifica in soluzioni concrete, con particolare

attenzione alle sfide tecnologiche e operative che accompagnano questo processo. Il panel

coinvolgera’ sia aziende italiane che americane.

3. A completare il programma, la Keynote Speech affidata a Massimo Claudio Comparini,

Amministratore Delegato della Business Unit Spazio di Leonardo, e a Walter Cugno, Vice

Presidente Dominio Esplorazione e Scienza di TASI. I relatori offriranno un’analisi

approfondita sul panorama dei finanziamenti nel settore spaziale, delineando le strategie di

investimento e partnership necessarie per sostenere la continua crescita e innovazione in

questo ambito strategico.

La “Giornata Nazionale dello Spazio” terminerà con gli interventi istituzionali, cui seguirà

un ricevimento.

L’interscambio Italia-USA nel settore aerospaziale

Il settore aerospaziale è un pilastro fondamentale nelle relazioni economiche tra Italia e

Stati Uniti. Secondo i dati del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione

Internazionale, nel 2023 l’export italiano nel settore dell’industria aerospaziale ha

raggiunto i 7,48 miliardi di euro, con gli Stati Uniti che rappresentano il principale mercato

di destinazione, assorbendo oltre il 20% delle esportazioni italiane del settore. Questo dato

sottolinea l’importanza strategica della collaborazione transatlantica nel comparto

aerospaziale.

La giornata dello spazio sara’ anticipata, l’11 dicembre 2024 da un “Field Day” esclusivo

presso il NASA Goddard Center di Washington D.C. e lo Space Telescope Science

Institute di Baltimora, dedicato a sessioni di networking e approfondimento tecnico.

Con oltre 500 partecipanti attesi, tra cui i rappresentanti delle principali aziende

aerospaziali statunitensi e istituzioni di respiro internazionale, come Aerospace

Corporation, Airbus US Space & Defense, Amazon Kuiper Government Solutions (KGS),

Axiom Space,Blue Origin, Jacobs, ESA, JAXA, KBR, Lockheed Martin, Sierra Space,

Virgin Galactic, World Bank, l’edizione 2024 della “Giornata Nazionale dello Spazio” è un

evento per cui c’e’ molta attesa, che ha infatti replicato il sold out delle edizioni precedenti.

“Giornata Nazionale dello Spazio”

La “Giornata Nazionale dello Spazio” è stata inaugurata dal Governo italiano nel 2020 per attirare l’attenzione sul

contributo italiano al settore spaziale. Viene celebrata ogni anno il 16 dicembre a celebrazione del lancio del programma

satellitare San Marco I, che ha solidificato l’Italia come terzo Paese, dopo gli Usa e l’Unione Sovietica, con una presenza

nello spazio.

L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è l’ente di ricerca italiano dedicato allo studio dell’Universo. Fondato nel 1999,

l’INAF coordina attività scientifiche e tecnologiche nei principali campi dell’astronomia, astrofisica e cosmologia,

gestendo osservatori astronomici e laboratori in tutta Italia. Collabora con istituzioni internazionali per progetti di punta,

come telescopi spaziali e missioni interplanetarie. È leader nella formazione di giovani ricercatori e nello sviluppo di

tecnologie innovative per l’esplorazione dello spazio.

Space Foundation

Space Foundation è una nonprofit fondata nel 1983, per offrire informazioni, programmi educativi, e collaborazioni nel

settore dell’esplorazione spaziale e nell’industria space-to-Earth che caratterizzano l’ecosistema spaziale globale.

Fondata sul modello di partnership, Space Foundation opera tre divisioni che uniscono l’intero spettro di stakeholders

— business, governo, settore educativo e comunità locali — attraverso una membership aziendale, raccolta fondi, e

grants. Symposium

365 è

fonte

principale

media

eventi,

inclusi

famosi Space Symposium e The Space Report. Il Center for Innovation and Education fornisce servizi educativi.