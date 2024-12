CS_RICERCA: INSEDIATO AL MUR COMITATO SELEZIONE VERTICI CDA ENTI

(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

RICERCA: INSEDIATO AL MUR COMITATO SELEZIONE VERTICI CDA ENTI

Roma, 9 dicembre 2024 – Si è insediato, alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il comitato di selezione incaricato della predisposizione degli elenchi dei nominativi per la nomina a presidente e a componente di designazione governativa del Consiglio di Amministrazione degli Enti di Ricerca.

L’organismo, coordinato da Antonio Zoccoli, presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, è composto, inoltre, da Enrico Felice Gherlone, rettore dell’Università Vita Salute San Raffaele; Fabiola Gianotti, direttrice generale del CERN di Ginevra; Ferruccio Resta, ex rettore del Politecnico di Milano ed ex presidente della CRUI; Sandra Savaglio, membro del Consiglio tecnico-scientifico dell’Agenzia spaziale italiana.

Il Comitato fisserà con avviso pubblico, entro 30 giorni dall’avvio del procedimento di selezione, le modalità e i termini per la presentazione delle candidature per ciascun ente. I lavori di selezione delle candidature, da sottoporre poi al Ministro Bernini, dovranno concludersi entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’avviso pubblico.

L’organismo di selezione, nel valutare le singole candidature, dovrà garantire che il profilo dei candidati risponda ai requisiti di elevata qualificazione tecnico-scientifica, attestata da particolari competenze ed esperienze professionali acquisite nel settore della ricerca nazionale e internazionale. Dovrà inoltre verificare che gli aspiranti, oltre a non incorrere in cause di incompatibilità, abbiano anche una comprovata esperienza gestionale nel settore della ricerca.

