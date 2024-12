(AGENPARL) - Roma, 9 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 09 dicembre 2024 COMUNICATO STAMPA

ANZIANI: IL CORSO ANTITRUFFA “STAVOLTA NON CI CASCO” DI ROMA CAPITALE E ACLI ROMA

CON IL SUPPORTO DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, 9 dicembre 2024 – Un ciclo di incontri dedicato alle persone anziane che le aiuterà a prevenire e a difendersi dai tentativi di truffa dei malintenzionati. È il progetto dal titolo “Stavolta non ci casco” rivolto agli over 65 e presentato oggi presso il teatro parrocchiale S. Bonaventura da Bagnoregio, promosso da Roma Capitale, in collaborazione con le ACLI di Roma e il circolo ACLI San Bonaventura Aps, con il supporto della Polizia di Stato e finanziato dal Ministero dell’Interno.

Alla presentazione sono intervenuti: Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute e di Roma Capitale; Lidia Borzì, presidente ACLI Roma aps; Elisabetta Accardo, commissario capo della Polizia di Stato; Francesco Laddaga, presidente del Municipio Roma VII; Francesco Pappalardo, segretario FAP ACLI di Roma aps; Don Stefano Cascio, parroco di S. Bonaventura da Bagnoregio.

Durante l’evento c’è stata anche l’esibizione del coro “CSAQ Luigi Petroselli” di Torrespaccata e un intrattenimento musicale tratto dallo spettacolo teatrale “Più semo e mejo stamo” di Sandro Scapicchio con Assy Serafini. È stata presentata la IV edizione aggiornata del Vademecum antitruffa, dal titolo “Stavolta non ci casco”.