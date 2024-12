(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

dom 08 dicembre 2024

SMART: notte di controlli straordinari della Polizia Locale

53 agenti in servizio, 234 veicoli controllati

Monza, 8 dicembre 2024. E’ stata un’altra notte di controlli intensi ieri, sabato 7 dicembre, per i 53 agenti impegnati sulle strade di Monza e dei comuni limitrofi nell’ambito del progetto “SMART 2024 – Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio”, promosso da Regione Lombardia. Dopo il successo delle attività di settembre, anche questa edizione ha visto il Comune di Monza nel ruolo di capofila insieme ai comuni di Seregno, Arcore, Usmate Velate e Concorezzo.

I numeri dell’operazione. La maxi operazione ha coinvolto diverse pattuglie della Polizia Locale, che hanno lavorato in modo coordinato per garantire interventi mirati ed efficaci.

Il servizio ha visto impegnati complessivamente 53 operatori di polizia locale tra ufficiali ed agenti tra le ore 20 di ieri e le ore 03 di questa notte, domenica 8 dicembre.

Al servizio ha partecipato un equipaggio della sottosezione Polizia stradale di Arcore che ha svolto la propria attività sul territorio del comune di Monza.

L’organizzazione. In particolare è stato impiegato personale del comando di Monza anche sui comuni di Usmate Velate e di Concorezzo; una pattuglia di Monza è stata aggregata al contingente di Seregno e viceversa una pattuglia di Seregno è stata aggregata al contingente Monzese. Inoltre – in base agli ulteriori indicatori richiesti da Regione Lombardia – è stato organizzato un gruppo specializzato in materia di Polizia annonaria e commerciale, composto da personale di Monza; coinvolti l’ufficiale responsabile dell’ufficio tutela del consumatore e delle imprese e cinque agenti. Quest’ultimo gruppo ha operato inizialmente a Monza e poi si è recato ad Arcore per ulteriori controlli.

I risultati. I controlli eseguiti a Monza, nel quartiere San Rocco, hanno portato all’accertamento di 16 violazioni per un importo di circa 2400 euro; inoltre sono stati individuati due lavoratori senza contratto. Il controllo ad Arcore è stato dedicato ad un minimarket: oltre 10.000 euro le violazioni accertate legate in particolare alla scorretta conservazione dei cibi e alla mancanza di etichettatura. Per la definizione del procedimento è intervenuto immediatament – e su specifica richiesta – personale di ATS, che ha proceduto al sequestro di diversi sacchi di alimenti tra pesce, carne, dolciumi e scatolame vario.

Complessivamente il servizio ha portato al controllo di 237 persone, 234 veicoli, 205 conducenti sottoposti a controllo alcolemico e/o eventuale uso di sostanze psicotrope o stupefacenti; in totale sono state accertate 35 violazioni al codice della strada, ma nessun conducente controllato è risultato positivo ad alcol test o drug test. Sono state ritirate due patenti per violazioni non connesse ad alcool o droga. La polizia locale di Seregno ha svolto un controllo di attività commerciale comminando una sanzione di 1000 euro e ha eseguito un intervento su richiesta dei cittadini.

Durante il trasferimento da Seregno a Usmate Velate, nel territorio di Triuggio, le pattuglie hanno incontrato un incidente stradale con feriti lievi e ribaltamento di autovettura, che ha comportato il presidio dell’area interessata fino all’arrivo dei militari dell’Arma dei Carabinieri, competenti per territorio per le conseguenti procedure di accertamento.

Presidio e controllo. L’obiettivo dell’iniziativa, che si è ripetuta dopo la campagna già svolta a settembre, resta quello di prevenire e contrastare i fenomeni di guida pericolosa, in particolare sotto l’effetto di alcol o sostanze psicotrope, e di migliorare le condizioni di sicurezza sulle strade e nelle aree più a rischio del territorio.

“I risultati di questo sabato – afferma l’Assessore alla Polizia Locale Ambrogio Moccia – dimostrano l’importanza e l’efficacia di portare a più riprese sulle strade occasioni di controllo in cooperazione tra enti e quindi massimizzandone la capillarità. Queste sperimentazioni di controllo congiunto e diffuso contribuiscono a raggiungere una miglior sicurezza stradale, a tutela della legalità e della sicurezza di tutti gli utenti della strada”.