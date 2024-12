(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

dom 08 dicembre 2024

*Siria =*

*Giorgio Marasà (responsabile esteri Sinistra Italiana):*

*La fine del regime di Assad apre una speranza per un popolo devastato da

una dittatura sanguinaria e da una lunga guerra civile.*

*Non si può dar nulla di scontato viste le troppe ombre, a partire da

quella turca.*

*Ue vigili affinché la libertà che oggi tutti festeggiamo non sia

un’illusione *

La fine del regime di Assad è sicuramente una notizia che apre una grande

speranza per un popolo e un paese devastato da una dittatura sanguinaria e

da una guerra civile lunga e tragica.

Ora la Siria ha diritto di riprendere in mano il suo destino, ad

autoderminare le proprie scelte attraverso un percorso libero e democratico.