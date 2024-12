Natale di stelle [video], giocattoli d’epoca e modellini, uno spettacolo a Cortona

(AGENPARL) - Roma, 8 Dicembre 2024

dom 08 dicembre 2024 Auditorium Sant'Agostino CORTONA

Mostra del giocattolo

d’epoca e del modellismo

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

http://www.cortonanatale.it

Macchine a pedali

e cavalli a dondolo

Modelli

Navali

Plastico

ferroviario

Fortezza

medicea

Arezzo

I nostri giocattoli

1 Auto moto aerei in scatola di montaggio

2 Modelli auto grande scala

3 Storia automobiline in pressofusione – Auto

da pista elettriche Scalextric e Minic Triang

4 Modelli auto inglesi Matchbox, Dinky Toys e Corgi Toys

5 Modelli auto italiani Mercury, Politoys ed altri

6 Giochi da tavolo

7 Bambole

8 Figurini storici

9 Locomotive, carri, carrozze, accessori Marklin

10 Locomotive, carri, carrozze, accessori Pocher

11 Locomotori elettrici italiani

12 Locomotive a vapore

13 Locomotori diesel italiani

14 Automotrici italiane

15 Modelli Rivarossi e modelli artigianali

16 Tram italiani

17 Treni scala 0

18 Robot e giocattoli spaziali

21 Meccano e costruzioni meccaniche Marklin

22 Lego

23 Topolino

24 Giochi e gadget Disney

25 Barbie vintage

26 Le auto di Barbie

27 Le case di Barbie

28 Le Barbie nel cinema

29 Pupazzi Ledra

31 I mitici personaggi del “Carosello”

32 Miracolo italiano: la “600”

33 Giocattoli di latta italiani del ‘900

Tavoli Espositori

36 Robot e Giocattoli spaziali

39 Diorama Ferroviario

40 Diorama Ferroviario

41 Diorama Ferroviario

42 Diorama Ferroviario

Dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025,

Cortona ospita una Mostra imperdibile

di giocattoli presso l’Auditorium del

Centro Convegni Sant’Agostino! Un

evento per tutte le età, che farà

brillare gli occhi dei più piccoli e

accenderà i cuori dei collezionisti. Vieni

a scoprire la magia dei giochi di ogni

epoca!

“I giocattoli da bambini ci aiutano a crescere

e sviluppano le nostre abilità, da grandi ci

consentono di continuare a coltivare un

sogno. Ci accompagnano tutta la vita e si

sono evoluti nel corso dei secoli perché fanno

parte della nostra cultura e delle nostre

migliori tradizioni. Con questo spirito Cortona

ospita una Mostra importante per la gioia

dei bambini ma anche dei collezionisti e dei

modellisti più esigenti.”

Orari di Apertura

Dal 7 fino al 20 dicembre 2024

Aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 19.00

(la mattina solo su prenotazione)

Sabato e Domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00

Dal 21 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025

Aperta tutti i giorni (festivi compresi)

dalle ore 10.00 alle ore 19.00