CASALOTTI – AGLI ARRESTI DOMICILIARI, TROVATA CON DROGA E PROIETTILI SUL

COMODINO IN CAMERA.

ARRESTATA DAI CARABINIERI.

ROMA – I Carabinieri della Stazione Roma Casalotti, nell’ambito di servizi

dedicati all’intensificazione dei controlli ai soggetti sottoposti a misure

restrittive della libertà personale, hanno arrestato una 42enne

dell’Ecuador, con precedenti, gravemente indiziata dei reati di detenzione

abusiva di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare la donna, già sottoposta al regime degli arresti domiciliari,

a seguito di perquisizione personale e domiciliare, è stata trovata in

possesso, sul comodino della camera da letto, di 60 g di cocaina, un

bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, nonché 4

proiettili calibro 9×21.

L’arresto è stato convalidato e il Tribunale di Roma ha disposto per la

42enne gli arresti domiciliari.

