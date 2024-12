(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

(AGENPARL) – sab 07 dicembre 2024 7 dicembre 2024

MARTEDI’ 10/12 IL RAPPORTO MACISTE SUGLI ILLECITI NEL TABACCO

“Un brutto vizio: il commercio illecito nel settore tabacchi” è il titolo dell’incontro organizzato dalla Fondazione Osservatorio Agromafie in collaborazione con Philip Morris Italia in programma martedì 10 dicembre, dalle ore 10, al Centro Congressi di Palazzo Rospigliosi a Roma, in via XXIV Maggio 43.

Si parlerà del fenomeno della vendita illegale dei prodotti del tabacco e gli effetti dal punto di vista economico e della salute.

Un momento di confronto tra istituzioni, autorità preposte alla lotta al commercio illecito, mondo giuridico e gli attori principali della filiera del tabacco.