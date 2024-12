(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

sab 07 dicembre 2024 CAMPANIA. OSNATO (FDI), SOLIDARIETÀ A FRANCESCO EMILIO BORRELLI

“Desidero esprimere la mia vicinanza e la piena solidarietà a Francesco Emilio Borrelli, persona seria, leale e coraggiosa nel suo impegno istituzionale che conosco molto bene come Presidente della commissione di cui è membro. Questa aggressione è un atto di estrema gravità, un tentativo inaccettabile di intimidire chi lavora per ristabilire la legalità nei nostri territori”, lo dichiara Marco Osnato, Presidente della Commissione Finanze a Montecitorio, a sostegno del deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi e Sinistra), vittima oggi di una grave aggressione mentre denunciava il fenomeno della sosta abusiva gestita da individui vicini ai clan in via Sant’Arcangelo a Baiano, Napoli. “Episodi del genere non possono essere tollerati. Le istituzioni devono continuare a lavorare con determinazione per sradicare la criminalità organizzata, restituendo ai cittadini spazi di libertà e legalità”, conclude Osnato.

Ufficio stampa Fratelli d’Italia

Camera dei deputati