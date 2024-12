C. S. Le opportunità dei programmi a gestione diretta dell’UE Un webinar di ANCI Sicilia mercoledì 11 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 7 Dicembre 2024

UN WEBINAR DI ANCI SICILIA MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE

“Le opportunità dei programmi a gestione diretta dell’UE. Focus sulle iniziative di interesse degli enti locali”, questo il titolo del webinar che, organizzato dall’ANCI Sicilia e dal Dipartimento Affari Extraregionali della Presidenza della Regione siciliana, si svolgerà mercoledì 11 dicembre dalle 9,30 alle 13.

L’incontro si propone di fornire una panoramica sui principali Programmi europei del ciclo 2021-2027 (CERV, Europa creativa, Urbact), con un taglio specifico rivolto ai comuni. Un focus sarà dedicato anche al Programma di Cooperazione Territoriale Europea, IPA ADRION, che vede la Sicilia territorio eleggibile. Si illustreranno anche buone esperienze di europrogettazione, il ruolo della Rete Eurodesk Palermo col Progetto Erasmus e del Centro studi Iniziative europee.

La partecipazione dei comuni ai bandi a gestione diretta della UE rappresenta una ulteriore opportunità di risorse finanziarie che possono essere utilizzate per progetti ed azioni a beneficio delle comunità locali. Ciò comporta necessariamente la disponibilità di risorse umane con adeguato bagaglio di competenze ed esperienze per la formulazione di proposte progettuali e per l’attuazione e gestione dei progetti approvati.

L’iscrizione al webinar può avvenire tramite il link: formazione.ancisicilia.it [1] e il link di collegamento verrà inviato il giorno prima dell’incontro esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

LINK PER ISCRIZIONE: formazione.ancisicilia.it [2]

PROGRAMMA 11 DICEMBRE 2024: https://ancisicilia.voxmail.it/nl/pv370a/w1uxzw/hecdcpq/uf/11/aHR0cHM6Ly9mb3JtYXppb25lLmFuY2lzaWNpbGlhLml0L3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDI0LzExL1Byb2dyYW1tYS1XZWJpbmFyLUFOQ0ktU2ljaWxpYS1EQUUtLnBkZg?_d=9B6&_c=778f724e [3]

Carla Muliello, addetto stampa ANCI Sicilia

