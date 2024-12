(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Roma, M5S: “Osp Mun. III, mozione in Campidoglio per difendere gli spazi comuni”

“Arrendersi non è nel DNA del Movimento 5 Stelle. Per questo, se il Municipio III non approva la nostra mozione sulla gestione delle occupazioni di suolo pubblico, noi non ci scoraggiamo e la presentiamo in Campidoglio.

Al Sindaco e alla Giunta chiediamo di intervenire nella difficile situazione in cui versa il territorio del Terzo, vessato da un grave problema di vivibilità degli spazi comuni. Innanzitutto serve una mappatura delle attività commerciali autorizzate su area pubblica, che sia consultabile in piena trasparenza sul sito istituzionale. Poi bisogna far sì che i titolari delle concessioni provvedano a evidenziare l’esatta delimitazione dell’occupazione autorizzata e pubblichino, all’interno e all’esterno, la relativa planimetria.

In Consiglio municipale la nostra richiesta non è stata accolta per un problema di spaccature nella maggioranza. La sottoponiamo ora all’Assemblea Capitolina, sempre più determinati nel difendere i beni comuni a tutti i cittadini: confidiamo in una maggiore presa di coscienza da parte della più alta istituzione di Roma Capitale”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo M5S in Assemblea Capitolina, e i consiglieri M5S del Terzo Municipio, Dario Quattromani e Marina Battisti.