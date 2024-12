NATALE E INVERNO ALLE PAPESSE – Per tutto l’inverno il programma di visite guidate, degustazioni, brunch, apericena e laboratori. Il 22 dicembre il concerto di Natale itinerante e da gennaio Yoga tra i capolavori di Julio Le Parc

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 Buongiorno,

D’INVERNO ALLE PAPESSE

Super days con visite guidate e laboratori, ma anche brunch, degustazioni di tisane e tè dal mondo, cioccolate e vin brulé nella corte, apericena e djset immersi nell’arte di Julio Le Parc. Domenica 22 dicembre il concerto di Natale itinerante nelle sale del Palazzo con gli Unconventional Singers e da gennaio lezioni di yoga e arte nelle sale dello storico palazzo capolavoro della Siena umanistica

L’inverno di Palazzo delle Papesse si tinge dei colori della mostra “Julio Le Parc. The discover of perception” grazie al calendario di iniziative messe a punto da Opera Laboratori. Un programma di iniziative per riscaldare le fredde giornate invernali e rendere sempre più accessibile a tutti lo storico palazzo nel cuore di Siena.

Continuano i Super days con visite guidate e laboratori aperti a tutti durante le giornate di: domenica 8 dicembre, sabato 14 dicembre, venerdì 20 dicembre, sabato 28 dicembre e domenica 5 gennaio. Alle ore 10,30 si inizierà con la visita guidata alla mostra di Julio le Parc, padre della optical art. Alle ore 12 è in programma “Sguardo base”, tour guidato che si propone di accendere la curiosità nei visitatori in dialogo con le oltre settanta opere esposte in mostra. Il Super Day proseguirà nel pomeriggio alle ore 15 con una visita guidata al Palazzo e all’esposizione dell’artista argentino. La giornata si concluderà alle ore 16 con “Passeggiando sotto traccia”, una sorta di passeggiata dadaista che avrà inizio fuori da Palazzo delle Papesse alla ricerca di tracce nascoste di arte e continuerà all’interno delle sale dello storico edificio; “Corso di disegno”, rivolto anche e soprattutto a chi crede di non essere in possesso di particolari doti manuali; “Pimp my bag”, laboratorio che permetterà di personalizzare la propria shopping bag nel Papesse Lab con materiali e tecniche diverse.

Dopo il grande successo riscosso nelle scorse settimane proseguono anche gli appuntamenti di Papesse Full Color con visite guidate, apericena e dj set tutti i giovedì fino al 2 gennaio dalle ore 18 alle 21,30.

Natale in musica con gli Unconventional Singers che terranno un concerto itinerante tra le sale del Palazzo delle Papesse domenica 22 dicembre alle ore 18, alle 19 e alle 20.

Venerdì 27 dicembre alle ore 16,30 il laboratorio floreale in collaborazione con il Garden Club Siena per creare il proprio centrotavola di Capodanno.

Dal 13 dicembre fino al 16 marzo weekend di gusto al Papesse Bistrot: ogni venerdì dalle ore 16,30 cioccolata calda e vin brulé, ogni sabato dalle ore 17 degustazioni di tè, tisane e pasticceria e ogni domenica, dall’apertura fino alle ore 15, brunch con piatti dedicati.

Dal 26 dicembre al 6 gennaio 2025 (esclusi 28 dicembre e 5 gennaio, giornate di Super Days)

Tutti i giorni visite guidate alla mostra “Julio Le Parc. The discovery of perception” e a Palazzo delle Papesse alle ore 12 e alle ore 16.

A gennaio la grande novità con il binomio yoga e arte. Per cinque lunedì dal 13 gennaio al 10 febbraio con Yoga e arte alle Papesse sarà possibile praticare questa disciplina millenaria per rilassare e allenare corpo e mente. Le cinque lezioni di yoga si svolgeranno all’interno delle sale di Palazzo delle Papesse di fronte ad un’opera di Julio Le Parc dalle ore 17,30 alle ore 19.

Ricordiamo che ai possessori della Tessera del Curioso, oltre all’ingresso gratuito, è riservato uno sconto del 10% sul costo previsto per ogni iniziativa.

D’INVERNO ALLE PAPESSE

Super Days (visite guidate e laboratori aperti a tutti)

Domenica 8 dicembre 2024

ore 10.30 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 12.00 Sguardo base – Troverai il tuo personale modo di esprimerti creando la base per una relazione duratura con l’arte e con lo spazio circostante.

ore 15.00 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 16.00 Laboratorio: Pimp my bag – Colori, perline, cuciture renderanno unica la tua esperienza.

Sabato 14 dicembre 2024

ore 10.30 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 12.00 Sguardo base – Troverai il tuo personale modo di esprimerti creando la base per una relazione duratura con l’arte e con lo spazio circostante.

ore 15.00 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 16.00 Laboratorio: Potevi farlo anche tu? – Ti sarà capitato di pensare: “Ma questo potevo farlo anche io…e magari pure meglio!”

Venerdì 20 dicembre 2024

ore 10.30 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 12.00 Sguardo base – Troverai il tuo personale modo di esprimerti creando la base per una relazione duratura con l’arte e con lo spazio circostante.

ore 15.00 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 16.00 Laboratorio: Passeggiando sottotraccia – Ti sei mai chiesto se ci sia dell’arte contemporanea intorno a te?

Sabato 28 dicembre 2024

ore 10.30 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 12.00 Laboratorio: Sguardo base – Troverai il tuo personale modo di esprimerti creando la base per una relazione duratura con l’arte e con lo spazio circostante.

ore 15.00 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 16.00 Corso di disegno – Papesse LAB propone un laboratorio di disegno rivolto a tutti coloro che hanno la curiosità di aprire la mente e usare gli occhi.

Domenica 5 gennaio 2025

ore 10.30 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 12.00 Sguardo base – Troverai il tuo personale modo di esprimerti creando la base per una relazione duratura con l’arte e con lo spazio circostante.

ore 15.00 Visita guidata alla mostra “Julio Le Parc” e a Palazzo delle Papesse

ore 16.00 Laboratorio: Pimp my bag – Colori, perline, cuciture renderanno unica la tua esperienza.

Papesse Full Color (visite guidate, apericena, dj set)

Tutti i giovedì dalle ore 18.00 alle 21.30

Natale con gli Unconventional Singers (concerto itinerante a Palazzo tra le opere di Julio le Parc)

Domenica 22 dicembre 2024 ore 18.00 – 19.00 – 20.00

Crea il tuo centrotavola di Capodanno (laboratorio floreale in collaborazione con Garden Club Siena)

Venerdì 27 dicembre 2024 ore 16.30

Dal 13 dicembre 2024 al 16 marzo 2025 – Papesse Bistrot

Ogni venerdì dalle ore 16.30 cioccolata calda e vin brulé

Ogni sabato dalle ore 17.00 tè, tisane e pasticceria

Ogni domenica dall’apertura fino alle ore 15.00 brunch

Dal 26 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 (esclusi 28 dicembre e 5 gennaio, giornate di Super Days)

Tutti i giorni visite guidate alla mostra “Julio Le Parc. The discovery of perception” e a Palazzo delle Papesse alle ore 12.00 e alle ore 16.00

Yoga e arte alle Papesse

Lunedì 13, 20, 27 gennaio – 3, 10 febbraio 2025

Cinque lezioni di yoga all’interno delle sale di Palazzo delle Papesse di fronte ad un’opera di Julio Le Parc dalle ore 17:30 alle ore 19:00

Tutti gli eventi sono a numero chiuso, si consiglia la prenotazione