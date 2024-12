(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

(AGENPARL) – ven 06 dicembre 2024 DELMASTRO (FDI): SOLIDARIETÀ A DONAZZAN, DEPURARE POLITICA DA ODIO

” Piena ed incondizionata solidarietà alla donna, all’amica e alla politica Elena Donazzan per il diluvio di minacce patite sui social.

Conoscendo da trent’anni Elena sono certo che non si farà certo intimorire da questi “leoni da tastiera”, ma rimane il tema della recrudescenza politica e di una spropositata, inaudita violenza verbale che fatica a trovare condanne a sinistra.

Bisogna uscire dai balbettii di una sinistra che non riesce a superare la logica dei “compagni che sbagliano”: si tratta di propalatori di odio che non devono più avere alcuna silenziosa complicità a nessun livello e per nessun motivo.

Depuriamo la politica da un clima di odio, ancor più “sinistro” se volgarmente mescolato a rigurgiti antisemiti. ”

È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

On. Andrea Delmastro Delle Vedove

Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale