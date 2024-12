Cooperazione sanitaria internazionale,Giani:“Impegno della Toscana a fianco dei più fragili”

(AGENPARL) - Roma, 6 Dicembre 2024

Scritto da Chiara Bini, venerdì 6 dicembre 2024

“Lo scopo della cooperazione internazionale è quello di dimostrare che

in un mondo globale le differenze si annullano all’insegna della

solidarietà”. Lo ha detto il presidente Eugenio Giani intervenuto

stamani alla conferenza “Dalla salute globale alla crescita locale: dieci

anni di cooperazione sanitaria della Regione Toscana”, un momento di

riflessione e sintesi sugli interventi di cooperazione sanitaria

internazionale promossi dalla Regione Toscana attraverso il suo Centro di

salute globale. Insieme al presidente Giani, gli assessori regionali alla

sanità Simone Bezzini e al sociale Serena Spinelli.

“Il ruolo che la Toscana svolge in questo campo – ha proseguito Giani –

nasce da lontano. Sosteniamo, e lo stiamo facendo soprattutto in questo

momento, attraverso azioni e progetti sanitari o sociali, l’impegno per

affrontare situazioni di fragilità che si stanno vivendo nel mondo, in

Paesi che sono dilaniati da guerre e conflitti etnici interni. La Toscana,

attraverso le proprie istituzioni, come il Meyer per esempio, viene

incontro ai bisogni dei bambini. Abbiamo a questo proposito una iniziativa

in ponte, grazie al patto di amicizia siglato con la regione di Kiev, che

permette lo scambio di esperienze e buone pratiche tra gli operatori

socio-sanitari degli ospedali delle due regioni, una collaborazione per

dare cura e salute ai bambini, il patrimonio più importante delle nostre

comunità. Così come abbiamo attivato l’accoglienza dei bambini

provenienti dalla Striscia di Gaza che sempre al Meyer vengono curati. Sono

forme che dimostrano come la nostra Regione sulla cooperazione

internazionale intenda giocare il proprio ruolo in virtù di un profilo e

una identità fortemente solidaristiche e al contempo voglia rivolgere e

rendere concreta la propria attenzione verso i più fragili e i più deboli

in tutto il mondo. Una strada intrapresa che vogliamo continuare a portare

avanti”.

“La Regione Toscana – ha detto l’assessore Bezzini – è una delle punte

d’avanguardia in Italia nell’attività di cooperazione sanitaria

internazionale. La nostra Regione crede profondamente nel valore della

solidarietà, con strategie e azioni coerenti con questo valore e con

quanto scritto nell’articolo 32 della nostra Carta costituzionale in tema

di diritto alla salute. Oltre agli ideali c’è anche la concretezza.

Abbiamo tantissimi progetti sviluppati negli anni, che hanno coinvolto

migliaia di professionisti sanitari della nostra regione, e che hanno

portato benefici a popolazioni di numerosi paesi del mondo, anche di natura

strutturale. Credo che questo sia un elemento importantissimo in termini di

promozione del diritto alla salute, che si estende anche a quei contesti

che vivono condizioni di difficoltà particolarmente significative. Tutto

questo genera anche un beneficio al sistema sanitario toscano. Abbiamo

ascoltato oggi le testimonianze dei nostri professionisti, coinvolti in

attività di cooperazione sanitaria internazionale. Tutti ci hanno detto

che sono tornati da queste esperienze molto arricchiti interiormente e

motivati, cosa che influisce in positivo su tutto il nostro sistema. Questa

solidarietà favorisce anche relazioni importanti tra la Toscana e

autorità nazionali ed internazionali. Il proposito è di continuare così:

la Giunta ha approvato una delibera, poche settimane fa, che definisce il

piano triennale della cooperazione internazionale in materia sanitaria.

Lavoreremo anche nei prossimi anni al proseguimento di progetti già in

essere e alla realizzazione di nuove progettualità”

“Oggi – ha detto l’assessora Spinelli – è l’occasione per fare il punto

e per rilanciare il lavoro della cooperazione sanitaria in Toscana, che

impegna tanti nostri operatori. Un ringraziamento va quindi a tutti loro,

al Centro di salute globale regionale, ma anche al mondo del terzo settore

toscano attivo in tante parti del mondo. La Toscana riconosce, anche nella

propria normativa che regola il servizio sociosanitario, il ruolo

fondamentale degli strumenti di cooperazione. Fare cooperazione sanitaria e

cooperazione allo sviluppo significa condividere competenze, costruire

diritti e opportunità di salute e in fondo, a mio avviso, significa

crescere reciprocamente e farsi costruttori della cosa più importante e

fondamentale per tutto questo, che è la pace”.

Dieci anni di cooperazione sanitaria internazionale toscana

Scritto da Walter Fortini, venerdì 6 dicembre 2024

Nel 2007 è stata costituita la Rete di cooperazione sanitaria toscana.

Alla fine del 2012 è nato il Centro di salute globale, che ha sede al

Meyer, e dal 2021 il sistema sanitario regionale collabora con l’Agenzia

italiana per cooperazione allo sviluppo.Una storia di impegno e

solidarietà, a vantaggio della salute di chi abita in Paesi dove il

diritto alla salute è meno garantito o l’aspettativa di vita peggiore. Di

questi diciassette anni la Toscana ha raccontato oggi, nel corso di una

convegno a Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, gli ultimi dieci.

Numeri e progetti

Numeri importanti, che hanno visto il coinvolgimento di 659 professionisti

del sistema sanitario intervenuti in diciassette nazioni diverse, oltre

cinquemila operatori formati in quei paesi e progetti con un costo di

appena 19 centesimi a toscano per garantire il diritto alla salute globale.

Risorse e forze in campo che hanno permesso, ad esempio, di prendere in

carico 12 mila persone affette da malnutrizione cronica o permettere ad

altre 25 mila di accedere ad acqua potabile.

Tanti progetti e più aziende protagoniste, collaborazioni strategiche e

contaminazioni virtuose con terzo settore ed imprese e finanziamenti

concentrati per il 60 per cento sull’Africa, il 22 per cento a vantaggio

dell’America Latina, l’11 per cento nei Balcani in Europa e per il 5 per

cento nel Medio Oriente. In Albania è intervenuta l’Azienda ospedaliero

universitaria pisana, il Meyer e l’Asl Toscana Sud Est, in Eritrea, Burkina

Faso, Libia, Etiopia e Tunisia di nuovo il Meyer, l’azienda di Careggi in

Bolivia, l’Asl Toscana Centro in Palestina e Saharawi, in Kosovo Meyer e

Aoup insieme, in Kenya Asl Toscana Centro, Meyer, Azienda ospedaliero

universitaria senese e Asl Toscana Sud Est, l’Asl Nord Ovest in Nicaragua,

in Perù Asl Sud Est e Meyer, in Senegal l’Asl Toscana Centro, il Meyer e

la Nord ovest, in Sudan il Meyer e la Sud Est, in Tanzania Careggi, il

Meyer e la Nord Ovest e in Uganda Careggi, Meyer, Azienda ospedaliero

universitaria senese e Asl Toscana Sud Est.

Cooperazione e Toscana

La legge regionale toscana sulla cooperazione sanitaria prevede che, nello

svolgere la loro attività nel sistema sanitario pubblico, gli operatori

sanitari possano dedicare un mese l’anno di lavoro in un ospedale di zone

bisognose.

Nei paesi beneficiari si è lavorato per rafforzare infrastrutture

sanitarie, trasferire competenze e migliorare l’accesso ai servizi

essenziali. In Toscana il ritorno di esperienze e competenze, sviluppate

anche dai professionisti coinvolti che hanno avuto l’opportunità di

confrontarsi con realtà complesse, ha contribuito a migliorare la

capacità di risposta del sistema sanitario regionale, rendendolo più

resiliente e innovativo.

Un mese fa, a novembre, la giunta regionale ha approvato il nuovo piano

operativo triennale fino al 2026 per la cooperazione sanitaria

internazionale e la salute dei migranti. Un impegno che si inserisce in un

contesto globale sempre più complesso, caratterizzato da disuguaglianze

sociali, cambiamenti climatici e crisi umanitarie, dove la salute diventa

un diritto fondamentale da promuovere e tutelare.