5 dicembre

VERDE: ALFONSI. AVVIO INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARBOREA VIA ATTILIO

FRIGGERI.

Il Dipartimento Tutela Ambientale ha avviato gli interventi di

riqualificazione arborea della Via Attilio Friggeri, nel Municipio XIV, che

vedranno la messa a dimora di 116 nuove piante, di cui la maggior parte

appartenenti al genere “Biancospino”, mentre in numero minore appartenenti

al genere “Melo da fiore”. I lavori programmati prevedono l’abbattimento,

con contestuale sostituzione, di 54 piante compromesse e interventi di

rimozione di 69 ceppaie, comprensive sia di quelle derivanti dagli

abbattimenti sia di quelle già presenti sulla strada. L’operazione, che

proseguirà e terminerà nelle prossime settimane, prevede una generale

riqualificazione dell’intera via: le nuove piante non solo sostituiranno

quelle precedentemente abbattute ma occuperanno formelle attualmente vuote

o tombate, che verranno riaperte, garantendo un incremento del patrimonio

arboreo della strada.

“Continuiamo con i lavori di rafforzamento dell’infrastruttura verde della

capitale, questa volta nel Municipio XIV, dove si interverrà con la

sostituzione delle piante ammalorate e con la messa a dimora di nuove,

occupando spazi attualmente vuoti. La messa a dimora di nuove piante

permetterà un migliore assorbimento della Co2, contribuendo a mitigare

quelli che sono e saranno gli effetti del cambiamento climatico” ha

dichiarato l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti

Sabrina Alfonsi.