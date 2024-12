INVITO STAMPA – “Overtourism” o turismo disorganizzato? Il confronto organizzato da Fiavet Toscana Confcommercio

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

(AGENPARL) – gio 05 dicembre 2024 INVITO STAMPA

Martedì 10 dicembre 2024, alle ore 12.00

a Firenze c/o Atto di Vito Mollica & Salotto Portinari – Sala Beatrice

Overtourism o Turismo disorganizzato?

Una ridefinizione sarebbe utile per analizzare un fenomeno complesso e promuovere interventi efficaci.

Il ruolo delle agenzie di viaggi/tour operator

Martedì 10 dicembre 2024, alle ore 12.00

a Firenze c/o Atto di Vito Mollica & Salotto Portinari – Sala Beatrice

Fiavet Toscana Confcommercio, la federazione che rappresenta agenzie di viaggio e tour operator del sistema Confcommercio, organizza uno scambio di idee e un aperitivo. Intervengono:

Pier Carlo Testa, presidente Fiavet Toscana Confcommercio

Sara Funaro, sindaca di Firenze

Franco Marinoni, direttore generale Confcommercio Toscana

Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention&Visitors Bureau

Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT

Il presidente di Fiavet Toscana Pier Carlo Testa spiega così le ragioni e gli obiettivi dell’iniziativa : “Il turismo è una risorsa cruciale per Firenze, ma la crescita incontrollata dei flussi turistici ha causato congestione e degrado del patrimonio culturale e della qualità della vita. Il termine “overtourism” riduce il problema a un eccesso di visitatori, mentre la vera sfida è più complessa e riguarda l’impatto sull’ambiente, sul patrimonio e sull’economia locale. Il problema non è fermare il turismo e allontanare i turisti, ma gestirlo meglio spostando i flussi nel tempo e nello spazio. È necessaria una gestione articolata che coinvolga tutti gli attori, che tuteli il patrimonio e concili le esigenze di turisti e residenti. Il piano del Comune va nella giusta direzione, ma servono ulteriori e concrete azioni per la destagionalizzazione e la delocalizzazione dei flussi. Fiavet Toscana, con la sua esperienza, chiede di far parte del Tavolo di lavoro permanente per contribuire a migliorare la gestione del turismo verso un equilibrio sostenibile”.

Si raccomanda la partecipazione

PER INFORMAZIONI

FIAVET TOSCANA Federazione Imprese ed Associazioni Viaggio e Turismo

Via Santa Caterina d’Alessandria, 4

http://www.fiavettoscana.it