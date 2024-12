(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

COMMUNIQUE DE PRESSE

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Décès d’un maire ukrainien dans une prison russe : Déclaration du Président du Congrès

« C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris le décès de Yevhen Matvieiev, maire de la ville temporairement occupée de Dniprorudne en Ukraine, en captivité en Russie.

« Je rends hommage au courage et à la détermination du maire Matvieiev et je réitère la condamnation par le Congrès, dans les termes les plus forts, des enlèvements de maires et d’autres responsables locaux dans les territoires temporairement occupés.

« Le maire de НоІа Prystan (région de Kherson), Oleksandr Babych, le maire de la ville de Kherson, Ihor Kolykhaiev, et le maire de Novi Borovychi (région de Tchernihiv), Anatolii Siryi, sont toujours détenus illégalement par les forces d’occupation russes et doivent être libérés immédiatement. Le lieu où ils se trouvent doit être confirmé en priorité.

« Les rapports faisant état de la détention arbitraire d’Ukrainiens par les forces russes sont choquants et nombreux. Ils confirment le recours généralisé aux traitements inhumains ou dégradants et à la torture. Tous les enlèvements et toutes les détentions arbitraires constituent de graves violations des droits humains pour lesquelles l’obligation de rendre des comptes doit être établie et appliquée. »

