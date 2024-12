(ARC) Finanze: Zilli, risorse europee per 1 miliardo nel periodo 2021-27

(AGENPARL) - Roma, 5 Dicembre 2024

Trieste, 5 dic – “Il Piano sviluppo e coesione si conferma uno

strumento strategico per le politiche di coesione e per l’impiego

delle risorse Fsc di diversi cicli di programmazione, che vanno

dal 2000-2006 al 2014-2020. Il 2024 ? stato un anno di

particolare importanza, stretto a cavallo tra cicli di

programmazione vecchi e nuovi, che ci ha visti impegnati

nell’obiettivo di portare avanti celermente gli investimenti

inseriti nel Psc e, nel contempo, di procedere all’avvio dei

nuovi investimenti contenuti nell’Accordo per lo sviluppo e la

coesione, firmato a marzo scorso con la Presidenza del Consiglio

dei ministri per il periodo 2021-27. Un accordo che prevede una

complessiva assegnazione di risorse pari a 189 milioni di euro”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale alle Finanze Barbara

Zilli, intervenendo in apertura della quarta riunione del

Comitato di sorveglianza del Piano sviluppo e coesione (Psc) del

Friuli Venezia Giulia.

La rappresentante della Giunta ha messo in luce la strategicit?

delle aree di intervento individuate dalla Regione nell’ambito

della programmazione dell’Accordo siglato con il Governo.

“Settori quali l’edilizia scolastica, l’ambiente e le

infrastrutture, rappresentano sfide importanti per la nostra

Regione – ha osservato Zilli -. In particolare, possono fungere

da volano, assieme ai fondi Pnrr e ai Fondi strutturali e di

investimento europei, per assicurare un importante impatto

economico sul nostro territorio”.

Come ha evidenziato l’assessore, in Friuli Venezia Giulia il

quadro delle risorse europee per il periodo 2021-27 tra fondo

Fesr, Fse + e Fsc ammonta a oltre 1 miliardo di euro, a cui si

aggiungono circa 210 milioni di euro di fondi regionali. “Il

compito di spenderle bene e nei tempi richiesti ? sempre pi?

complesso, anche alla luce della importante dotazione di 2,9

miliardi di euro arrivata dal Pnrr per gli investimenti. Ne

consegue – ha proseguito Zilli – che un buon impianto

programmatorio degli investimenti, che possa intravedere le

migliori complementariet? tra le Fonti di finanziamento, comprese

ovviamente quelle del bilancio regionale, e valorizzarne gli

impatti sia la principale sfida che ci accompagna in questa

programmazione”.

Tra i principali obiettivi raggiunti dal Psc nel corso del 2024,

Zilli ha citato la delibera dello scorso 14 aprile con cui lo

Stato, attraverso il Comitato interministeriale per la

programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess), ha

confermato tutte le risorse Fsc per la sezione ordinaria, che ha

gi? raggiunto oltre il 96% degli impegni e l’87% circa dei

pagamenti. “Risultati straordinari – ha sostenuto l’assessore –

per i quali vanno ringraziati i tecnici delle diverse strutture

attuatrici regionali per il lavoro sin qui svolto. Siamo convinti

che l’impianto finanziario costruito in questi anni permetter? al

nostro territorio di continuare a crescere in modo stabile e

costante”.

A conclusione dei lavori il Comitato ha effettuato, in

collaborazione con Acegas ApsAMGA e nell’ambito delle attivit? di

comunicazione previste dal Programma, una visita al Depuratore di

Servola, i cui lavori di adeguamento sono stati co finanziati dal

fondo Fsc della Regione per un importo di 30 milioni di euro.

