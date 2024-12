(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Università; Boscaini (FI): “Con ministro Bernini e Forza Italia quasi venti milioni a Verona per Esu, Conservatorio e Accademia di Belle Arti. La città recuperi appieno il suo dinamismo culturale”

“Forza Italia mostra un’attenzione particolare per l’Università veronese. Il Ministero dell’Università e Ricerca, guidato dal nostro Ministro Anna Maria Bernini, ha finanziato per oltre 9 milioni Esu per il progetto di 128 nuovi posti letto per gli studenti universitari. E ricordo anche gli oltre 5 milioni per il nostro Conservatorio e i più di 3 milioni per l’Accademia di Belle Arti per ammodernamenti strutturali. Segnali concreti per l’istruzione universitaria, l’arte e la musica, quindi la cultura”.

A dirlo Paola Boscaini, deputata di Forza Italia, che ricorda che “le Università sono il luogo dove si sviluppa in modo armonico il talento, l’innovazione, il futuro. Verona, poi, è un’eccellenza, ma con potenzialità ulteriori da esprimere. Per esempio, è fondamentale il tema degli studentati e dei posti letto perché è così che crei un polo universitario tout court, che ha ricadute per tutto il movimento culturale della città e ovviamente anche economiche. Auspico che il ministro Bernini possa esserci all’inaugurazione del nuovo studentato E Conservatorio e Accademia di Belle Arti sono il nucleo fondante e il volano di una città che deve recuperare appieno il suo dinamismo culturale”.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma