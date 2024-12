(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Dl Fisco, Cavandoli (Lega): “Promuoviamo fisco vicino a famiglie e lavoratori”

Roma, 4 dic. – “Con questo provvedimento consentiamo alle partite IVA di poter pagare il secondo acconto Irpef il 16 gennaio 2025 senza spese aggiuntive ed eventualmente di rateizzarlo in cinque rate mensili. Si evita così che i contribuenti debbano chiedere prestiti per pagare le tasse o, peggio, di mettere le mani nelle loro tasche nel periodo delle festività natalizie. La Lega crede convintamente in questa misura tanto da volere rendere strutturale la scadenza di gennaio invece del temuto 30 novembre, così come abbiamo reso strutturale per il taglio del cuneo fiscale di ben 6 punti a vantaggio dei lavoratori. Proponiamo anche una nuova rottamazione come annunciato questa mattina dal Dipartimento Economia della Lega che ha presentato una PDL di cui sono co-firmataria. Questo significa promuovere un fisco amico che non sia oppressivo verso i contribuenti e che vuole recuperare i crediti del magazzino fiscale attualmente di 1.200 miliardi di euro”.

Così la deputata della Lega Laura Cavandoli dichiarando la fiducia al Dl Fiscale.