Conca Tolmezzina – COMUNICATO STAMPA – Bando contributi diritto allo studio

Contributi per il diritto allo studio alle famiglie della Conca Tolmezzina.

I Comuni di Tolmezzo, Amaro, Cavazzo Carnico e Verzegnis hanno approvato i bandi che disciplinano la concessione di contributi per il “diritto allo studio”. Si tratta di un sostegno economico per venire incontro alle famiglie degli studenti residenti che frequentano la scuola secondaria di primo grado o le prime due classi della scuola secondaria di secondo grado. Per poter presentare la domanda è necessario, inoltre, possedere un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Le domande dovranno essere compilate e inviate – entro giovedì 19 dicembre 2024 – esclusivamente per via telematica accedendo alla sezione dedicata su ciascun sito internet.

Bandi e altri dettagli sono pubblicati sui siti internet dei quattro comuni: http://www.comune.amaro.ud.it – http://www.comune.cavazzocarnico.ud.it – http://www.comune.tolmezzo.ud.it – http://www.comune.verzegnis.ud.it

Tolmezzo, 4 dicembre 2024

