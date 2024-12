Comunicato stampa: Rimboschimento della Pineta di Cervia Milano Marittima.

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Comunicato stampa

Al via il progetto per il rimboschimento della Pineta di Cervia Milano

Marittima dopo la tromba d’aria del 13 luglio 2023

E’ stato approvato dall’Amministrazione comunale il progetto esecutivo che porterà al

ripristino della Pineta di Cervia nelle zone colpite dalla tromba d’aria del 13 luglio 2023.

Il progetto, che ha un importo complessivo di 390.000,00 euro, è stato interamente finanziato

dall’Amministrazione comunale con avanzo di gestione.

L’evento meteo della scorsa estate ha colpito in parte nuove zone ma anche quelle già

interessate dalla tromba meteomarina del 2019, danneggiando in maniera permanente

un’ampia copertura arborea.

Gli interventi, che verranno eseguiti nella prossima stagione invernale, prevederanno la

piantagione di oltre 2.500 piante forestali, scelte tra le specie tipiche degli habitat della zona,

tra le quali pini domestici, frassini, querce, carpini bianchi e aceri campestri

Le piantagioni, a cui seguiranno le cure colturali nei prossimi anni, sono localizzate in

particolare nella zona compresa tra via Jelenia Gora e la ferrovia.

Le piante, che saranno di provenienza locale, verranno messe a dimora intervenendo quanto

più possibile con un sesto irregolare per garantire maggiore naturalità, ponendo particolare

attenzione alla piantagione di alberi lungo i sentieri forestali.

Nelle zone colpite in maniera minore, in particolare quelle più interne, si privilegeranno

invece le azioni di conservazione, lasciando anche alberi secchi, per assecondare

l’evoluzione naturale in atto.

Mantenere alcune aree allo sviluppo naturale consentirà anche di verificare il rapporto

benefici/costi delle operazioni di rinnovazione artificiale, valutandone progressivamente la

convenienza in termini economici ed ecosistemici.

Il progetto, che sarà realizzato dalla ditta aggiudicataria dell’Accordo Quadro per la

manutenzione del verde, andrà ad ultimare le attività di ripristino della parte infrastrutturale, a

completamento dei primi interventi eseguiti in condizioni di somma urgenza e degli

abbattimenti di altre alberature pericolanti e rimozione branche a rischio di caduta, oltre

all’eliminazione della vegetazione accatastata, al fine di prevenire lo sviluppo di incendi

boschivi.

I lavori di riforestazione, che saranno seguiti dai tecnici comunali che hanno predisposto

anche i progetti, hanno avuto il nulla osta dell’Ente Parco Delta del Po e sono stati progettati

in linea con le prescrizioni ambientali.

Oltre alla riforestazione delle parti di pineta scoperta dalla tromba d’aria, il progetto prevederà

altre azioni, quali il ripristino della fruibilità dei sentieri mediante la bordatura dei rami, la

risagomatura del fondo dei fossi di deflusso idrico per ridotta funzionalità, il ripristino della

sentieristica interna mediante livellamento e compattazione materiale e della segnaletica e

delle staccionate danneggiate.

Dichiarazione del Sindaco Mattia Missiroli e dell’Assessora al Verde Federica Bosi:

« La nostra Pineta storica ha subìto due profonde ferite a seguito degli eventi meteorologici

avversi del 2019 e 2023, che hanno causato una perdita ingente di alberi e un cambiamento

di questo paesaggio naturale. Agli effetti di questi cambiamenti climatici estremi possiamo e

dobbiamo rispondere con una visione complessiva sul futuro di questo ambiente naturale, a

cui i cervesi sono particolarmente legati. Con questo ulteriore investimento si dimostra di

avere a cuore una ricchezza naturale strutturale e funzionale, capace di migliorare la qualità

della vita anche in termini sociali, turistici ed economici, un sistema per migliorare l’habitat,

l’efficienza ecologica e la funzionalità dell’ecosistema ».

Cervia, 4 dicembre 2024

