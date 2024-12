CNA, De Carli: “Seminario su lavoro, formazione e rappresentanza nell’era dell’AI”

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

«In CNA abbiamo deciso di organizzare questo seminario dal titolo “Lavoro, formazione e rappresentanza nell’era dell’intelligenza artificiale”. Abbiamo deciso, grazie al contributo del mondo accademico, del mondo della rappresentanza e della politica, di soffermarci un momento e capire meglio come gestire questi grandi cambiamenti che stanno riguardando tutto il mercato del lavoro a seguito dell’avvento dell’intelligenza artificiale e soprattutto quali potranno essere gli strumenti per accompagnare e guidare questi processi che avranno delle ripercussioni anche nel mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa. Per la CNA lo strumento principe di regolamentazione dei rapporti di lavoro e quindi anche per accompagnare questa ennesima rivoluzione tecnologica è la contrattazione collettiva. Quella contrattazione collettiva sottoscritta dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».

Lo ha dichiarato all’Agenparl Maurizio De Carli, Responsabile Dipartimento Relazioni Sindacali CNA Nazionale.