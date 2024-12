Camera dei deputati: Agenda di domani giovedì 5 dicembre

(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

AGENDA CAMERA DI DOMANI, GIOVEDì 5 DICEMBRE

PRESIDENTE

📌Ore 10 Sala Refettorio. Indirizzo di saluto alla presentazione del 30° Rapporto Annuale “Responsible Care” di Federchimica. Diretta webtv

📌Ore 11 Sala del Cavaliere. Stipula del Protocollo di intesa e collaborazione tra la Camera dei Deputati e l’Accademia Nazionale dei Lincei

AULA

📌Ore 9 dichiarazioni di voto e voto finale Dl Fiscale

📌Ore 14 seduta comune per elezione di quattro giudici della Corte Costituzionale. Chiama dai senatori.

COMMISSIONI

📌8.15_Semplificazione_Audizione di Giovanni Anastasi, presidente di Formez PA su semplificazione e digitalizzazione delle procedure amministrative nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione

📌8.30_Femminicidio_Audizione della Consigliera Nazionale del Consiglio Nazionale del Notariato, Alessandra Mascellaro, delegata nazionale alle Pari Opportunità, nonché della dottoressa Laura Santangelo, responsabile dell’ufficio legislativo

📌8.30_Enti gestori_Audizione del presidente e di altri rappresentanti dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari (ENPAV) sul patrimonio e gli investimenti degli enti previdenziali

📌16_Orlandi/Gregori_Audizione di Andrea Mario Ferraris, all’epoca fidanzato e oggi marito di Natalina Orlandi, sorella di Emanuela Orlandi

📌17.15_Esteri_Audizione Vina Nadjibulla, Vicepresidente della Asia Pacific Foundation of Canada_ambito proiezione dell’Italia e dei Paesi europei nell’Indo-pacifico

EVENTI

📌9.30 Sala del Mappamondo. Evento delegazione Osce su lotta al terrorismo. Messaggio scritto Presidente Fontana. Diretta webtv

📌14.30 Sala Matteotti. Proiezione del film: “Nilde Iotti. La passione per la democrazia”. Partecipa Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

📌17.15 Sala della Regina. Iniziativa: “Cultura woke: il potere delle narrazioni identitarie”. Associazione parole guerriere. Messaggio Vicepresidente Ascani. Diretta webtv

CONFERENZE STAMPA

📌10 Presentazione Libro “Autonomia differenziata come la destra ha spaccato l’Italia”. Filippo Scerra

📌11.30 Affitti studenti: strategie e proposte per far fronte all’emergenza abitativa. Alice Buonguerrieri

📌13 Diagnosi e cura del tumore al seno metastatico: le nuove frontiere per i pazienti. Ilenia Malavasi

📌16 L’Islam. Nelle sfide della società moderna. Stefania Ascari

📌17.30 Presentazione libro “Lucrezia Agujari, regina del belcanto”. Grazia Di Maggio

📌19 Presentazione spot promozionale “Mappa del patrimonio immateriale ANCI-UNPLI. Roberto Pella