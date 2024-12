(AGENPARL) - Roma, 4 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mer 04 dicembre 2024 Calabria. Ferrante (Fi), Auguri a Occhiuto, lo aspettiamo al più presto

“I miei sinceri auguri di pronta guarigione al governatore Roberto Occhiuto per l’intervento chirurgico al quale si è sottoposto. Conosciamo la sua tempra, la sua energia e la sua instancabile dedizione al servizio delle istituzioni. Roberto tornerà ancora più in forma a lavorare per la crescita della Calabria e per le tante sfide che abbiamo di fronte. Lo aspettiamo al più presto”. Lo scrive in una nota il deputato di Forza Italia e Sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante.

