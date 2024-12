VISITA MINISTRO ABODI a GUIDONIA – MARCO BERTUCCI, PRESIDENTE COMMISSIONE BILANCIO CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

“La visita di oggi del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi nella Città di Guidonia Montecelio rappresenta alla perfezione tutto l’operato che il governo di Giorgia Meloni sta portando avanti in questi mesi: non soltanto l’attenzione ai grandi temi ma anche quella alle comunità dei territori e alle loro esigenze. Il Ministro ha preso contezza di un territorio vasto e dalle mille potenzialità, ha ascoltato l’amministrazione comunale e ha visto con i suoi occhi alcune strutture sportive, tra queste lo stadio comunale, e l’istituto comprensivo Leonardo Da Vinci. Lo ringrazio personalmente e confermo la volontà e l’impegno della Regione Lazio di essere tramite e catalizzatore delle istanze che arrivano dai territori, affinchè non venga mai meno questo circolo virtuoso di collaborazione istituzionale che si è creato in questi anni di governo nazionale e di amministrazione regionale”, così in una nota Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio, a commento della visita del Ministro Abodi nella Città di Guidonia Montecelio.