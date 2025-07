(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 *M5S, Ciampi: “Impianto idroelettrico di Campolattaro, l’intesa regionale

ci sarà solo se saranno rispettati i requisiti”*

*Il question time del consigliere regionale: “Ora confronto con i

territori”*

“Apprendiamo dalla Giunta regionale che l’intesa sull’impianto

idroelettrico di Campolattaro non è stata ancora espressa e che potrà

essere formalizzata solo qualora vengano rispettate le prescrizioni

tecniche, ambientali e funzionali poste dagli enti coinvolti”. Lo dichiara

il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi, a margine

del question time che ha riportato all’attenzione del Consiglio un progetto

controverso, destinato a incidere su una risorsa idrica strategica per la

Campania e su un’area di alto valore naturalistico e sociale.

“La stessa Giunta ha dato atto di aver ricevuto dalla società proponente

rassicurazioni sulla volontà di superare le criticità espresse dai Comuni

di Campolattaro e Morcone. Si è aperta dunque una fase nuova nella quale

sarà fondamentale il confronto con i territori, con le amministrazioni

comunali, con gli enti gestori e con i cittadini. È positivo che la Regione

abbia previsto un incontro con tutte le parti per approfondire i rilievi

emersi e per verificare se esistano le condizioni per giungere a una

soluzione condivisa”.

“L’intesa regionale, lo ricordiamo, non è un atto dovuto: deve rispondere

all’interesse pubblico, non a logiche speculative. Se da un lato abbiamo

ottenuto il riconoscimento formale delle criticità, dall’altro continueremo

a vigilare affinché l’intesa non venga concessa in assenza di garanzie

vincolanti, verificabili e trasparenti. Il bacino di Campolattaro, che

rientra nel nascente Parco Nazionale del Matese, rappresenta una risorsa

pubblica e come tale va tutelato, sia per l’approvvigionamento idrico, sia

per la vocazione ambientale, sportiva e turistica che si è consolidata

negli ultimi anni”.

