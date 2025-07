Cs – Fiumicino: Mattia (Pd), no ad ambiguità su norme antimafia

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Cordiali saluti,

Ufficio Stampa Cons. Eleonora Mattia

*Comunicato stampa*

Fiumicino: Mattia (Pd), no ad ambiguità su norme antimafia

Grave episodio appalto per asilo nido. Comune chiarisca

“Grave l’episodio verificatosi a Fiumicino dove il Comune ha affidato

l’appalto per la realizzazione di un asilo con fondi del Pnrr a una ditta

colpita da interdittiva antimafia. Una vicenda su cui il sindaco, prima

negando e poi ritrattando, non ha garantito ad oggi adeguata trasparenza.

Il Comune di Fiumicino chiarisca al più presto, perché sulle norme

antimafia non sono ammesse ambiguità: sono innanzitutto le Istituzioni a

dover smorzare sul nascere elementi di ambiguità e a dover alimentare gli

anticorpi per il rispetto della legalità. A questo si aggiunge

l’inquietante ipotesi della natura dolosa degli incendi che hanno colpito

in questi giorni Fiumicino e che hanno interessato, tra i vari siti, anche

un deposito di rifiuti. Un doppio allarme, di tipo ambientale oltre che di

presidio del territorio, che va affrontato al più presto a tutti i

livelli”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia,

membro della I Commissione Antimafia alla Pisana.

Roma, 9 luglio 2025