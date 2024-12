Giustizia, Tajani: separazione delle carriere è una battaglia storica di Forza Italia

(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

La separazione delle carriere è una battaglia storica di Forza Italia sin dalla sua fondazione, un’idea del presidente Silvio Berlusconi che riusciamo finalmente a realizzare. È una riforma costituzionale che abbiamo scritto non contro qualcuno, ma per avere un sistema giudiziario più giusto ed efficiente. Punta ad esaltare il ruolo del magistrato giudicante e, allo stesso tempo, a ridurre la deriva correntizia di una parte della magistratura. Il testo approvato dalla commissione Affari costituzionali risponde non ad esigenze di una parte, ma persegue l’interesse di tutti i cittadini, che hanno diritto ad avere una giustizia imparziale, che dia risposte in tempi certi. È una buona notizia che la nostra proposta sia stata sostenuta lealmente e compattamente dai partiti della maggioranza – che ringrazio – ma anche da alcune forze dell’opposizione che si ispirano a principi garantisti. NOTA DEL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO E SEGRETARIO NAZIONALE DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI