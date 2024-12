(AGENPARL) - Roma, 3 Dicembre 2024

(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 Corea del Sud: Carè (Pd) venga rispettato voto del Parlamento

“Esprimo profonda preoccupazione in merito alla situazione attuale in Corea del Sud dopo la dichiarazione di legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol. È fondamentale che si trovi una soluzione che rispetti pienamente il principio dello stato di diritto e delle procedure democratiche. Stiamo seguendo con grande attenzione e nutriamo forti speranze che ogni controversia politica possa essere risolta in modo pacifico e giusto, senza ricorrere a misure estreme e che venga rispettato il voto del Parlamento.” Così Nicola Carè deputato Pd e presidente dei parlamentari socialisti e democratici della NATO.

Roma, 3 dicembre 2024

