SICUREZZA, (LEGA): “FURTI A MURATELLA, SUBITO COMMISSIONE SICUREZZA E FONDI A BILANCIO PER TELECAMERE”

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 “I recenti episodi di furti negli appartamenti e delle automobili che

stanno interessando il quartiere Muratella, in Municipio XI, hanno

sollevato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali. La

crescente insicurezza, alimentata da crimini che si ripetono con una

frequenza preoccupante, ha messo a dura prova la tranquillità dei

cittadini, che si sentono sempre più vulnerabili nella propria comunità. La

situazione richiede un intervento urgente e mirato: chiediamo con forza

l’istituzione di una Commissione di sicurezza urbana, un organismo che

possa coadiuvare le forze dell’ordine nell’opera di prevenzione e controllo

del territorio”. Così in una nota Fabrizio Santori, capogruppo Lega Roma

Capitale, Daniele Catalano ed Enrico Nacca, consiglieri nel Municipio XI.

“La commissione”, spiegano, “sarebbe un’importante risorsa per attuare

politiche di sicurezza efficaci, migliorare la sorveglianza e coordinare

azioni concrete sul campo, a partire da una maggiore presenza delle forze

dell’ordine e con l’implementazione di sistemi di videosorveglianza nei

punti strategici del quartiere. Le istituzioni devono ascoltare la voce dei

cittadini di Muratella, che chiedono di sentirsi sicuri nelle proprie case

e nelle strade in cui vivono. Il Pd non può girarsi dall’altra parte come

al suo solito: a breve arriverà la delibera per istituire le commissioni

speciali e riteniamo opportuno prendere in mano il tema della sicurezza.

Presenteremo emendamenti al bilancio, che discuteremo tra pochi giorni in

consiglio, per ottenere una maggiore attenzione alla prevenzione, incontri

informativi e campagne di sensibilizzazione che coinvolgano direttamente la

comunità e l’impianto di telecamere punti più critici del quartiere”,

concludono Santori, Catalano e Nacca.

