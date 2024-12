(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

(AGENPARL) – lun 02 dicembre 2024 Governo, Speranzon (FdI): in bocca al lupo a Foti

“È con orgoglio che faccio un grande in bocca al lupo a Tommaso Foti, nuovo ministro degli Affari europei del governo Meloni. Foti è un politico di grande esperienza e questa nomina metterà in risalto le sue doti e le sue capacità professionali. Questo nuovo ruolo sarà cruciale per i rapporti del nostro esecutivo con Bruxelles e sono certo che svolgerà il suo lavoro al meglio, con dedizione e senso di responsabilità”.

Lo dichiara il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia in Senato, Raffaele Speranzon.

________________________

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Senato della Repubblica