[Comune Palermo] Babele. Dal 4 dicembre installazione di Fabrizio Dusi nel chiostro della Galleria d’Arte Moderna di Palermo

*babele*

*Installazione di Fabrizio Dusi*

*dal 4 dicembre nel chiostro della*

*Galleria d’Arte Moderna di Palermo*

*Dal prossimo 4 dicembre*, il chiostro della Galleria d’Arte Moderna di

Palermo ospita* Babele*, installazione inedita di *Fabrizio Dusi*, artista

apprezzato in Italia e all’estero per il suo approccio unico e le sue

riflessioni profonde sull’esperienza umana. Le sue opere, che spaziano

dalla pittura alla scultura con materiali innovativi, sono presenti in

numerose collezioni pubbliche e private. L’intervento alla GAM esplora temi

di comunicazione, identità culturale e le sfide della pluralità linguistica

e culturale nel mondo contemporaneo, invitando a riflettere sull’unità e il

conflitto tra diverse prospettive.

“Nel contesto del chiostro del Convento di Sant’Anna, sede della Galleria

d’Arte Moderna – afferma il Direttore Maria Francesca Martinez Tagliavia –

l’installazione di Dusi crea un dialogo tra passato e presente. Lo spazio

storico diventa un punto di incontro simbolico tra l’eredità culturale di

Palermo e le espressioni artistiche contemporanee. Attraverso l’invito

all’ascolto e alla comprensione, *Babele* si connette con il patrimonio

storico della città, sottolineando il dialogo tra spiritualità e arte, in

una società globale sempre più interconnessa”.

L’installazione è composta da una serie di coperte isotermiche dorate, con

il sintagma “Ascoltami!” ripetuto in diverse lingue: italiano, inglese,

francese, cinese, ebraico e arabo. Il titolo *Babele* evoca la Torre di

Babele, simbolo di confusione e diversità linguistica e rappresenta il

tentativo dell’umanità di superare le barriere comunicative.

Le coperte isotermiche dorate utilizzate da Dusi richiamano l’arte

bizantina, celebre per l’uso dell’oro che esprime il divino e l’eterno,

conferendo alle opere un’aura di sacralità e trascendenza. L’arte

bizantina, con i suoi mosaici decorativi e le icone stilizzate, prediligeva

temi religiosi e colori vivaci, creando un senso di eternità e astrazione.

Questa tradizione artistica è profondamente radicata a Palermo, città che

ospita capolavori bizantini come i mosaici della Cappella Palatina e della

Cattedrale di Monreale.

La mostra è un momento della significativa collaborazione tra due

importanti istituzioni culturali, l’Università LUMSA e la GAM, che intende

stimolare il dialogo sociale e culturale attraverso l’arte.

