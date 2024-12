AGENDA CAMERA DI DOMANI, MARTEDì 3 DICEMBRE

(AGENPARL) - Roma, 2 Dicembre 2024

PRESIDENTE

📌11 Sala della Regina. Convegno: “Trentennale della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome”, con Presidente Mattarella. Diretta webtv

📌16 Sala del Refettorio. Inaugurazione della mostra “World Unseen. La mostra fotografica che non ha bisogno di vedere”. Diretta webtv

AULA

📌11 Interrogazioni

📌14 dichiarazioni di voto e voto finale Ddl Concorrenza

📌16 discussione generale Dl Fiscale (con posizione fiducia non prima delle 18)

COMMISSIONI

📌8.30_Moby Prince_Audizione ammiraglio Sergio Simone, consulente della Commissione nella scorsa legislatura

📌11.00_Covid_Audizioni Fondazione GIMBE, CNOP, SIP, SULPL

📌11.30 e 15.40_Ambiente_Codice dei contratti pubblici, audizioni di associazioni ed esperti

📌12.00_Attività produttive_ddl su economia dello spazio, audizioni di associazioni ed esperti (12.30 ENAC)

📌12.00_Antimafia_Audizione don Maurizio Patriciello, Parroco di Caivano

📌12.30_Difesa_Audizione Rettore Luiss, Paolo Boccardelli su difesa cibernetica

📌13.15_Esteri_Audizione Shaid Mobeen, Presidente della Consulta per la libertà religiosa

📌13.15_InsularitàAudizione sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato 📌16.00_Trasporti Diritti dei passeggeri_Audizioni AIATP, Assarmatori, Assiterminal e Confitarma

📌16.00_Affari costituzionali e Giustizia_seguito referente ddl riforma giustizia contabile

EVENTI

📌9.30 Aula gruppi. “Il concertozzo: musica e inclusione in Italia”. Partecipa Vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌15.15 Sala Matteotti. Convegno: “Innovazione e semplificazione: il nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs 36/2023 e le sfide del procurement sanitario”. Associazione Pointercare

CONFERENZE STAMPA

📌11.30 Ucraina – Perseguire il crimine di aggressione per una pace sostenibile. Federica Onori

📌13 Presentazione libro ” L’albero dell’Architettura”. Sergio Costa

📌14.30 Presentazione catalogo Intoarcere di Camilian Demetrescu. Alessandro Amorese

📌16 Milano per il lavoro delle donne. Le politiche attive e i progetti del patto per il lavoro di Milano per contrastare il gap di genere. Lia Quartapelle

📌17.30 Prevenzione e cura delle patologie oculari. Gian Antonio Girelli

📌19 Tutela della vittima di reato patrimoniale in ambito domestico e modifica dell’articolo 649 c.p. Daniela Dondi