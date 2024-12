(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 MANIFESTAZIONI. PEREGO (FI): ESCALATION DI VIOLENZA VA FERMAMENTE CONDANNATA

“Confondere il diritto a manifestare con il vilipendio delle nostre istituzioni sta portando ad un’escalation di violenza che non solo non va derubricata ma va fermamente condannata. La federazione delle sigle antagoniste sotto le sembianze di gruppi “pro Pal” non è altro che un pretesto per attaccare i servitori dello Stato in divisa e i rappresentanti del Governo. La risposta deve essere ferma e senza sconti, la Democrazia va difesa anche da chi si arroga il diritto di mettere a ferro e fuoco le nostre città confidando in un senso di impunità, insopportabile soprattutto per chi è chiamato per le strade a tutelare la sicurezza e la legge e, spesso, invece di tornare nella propria casa a fine del servizio, finisce in ospedale con ferite e contusioni”. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

