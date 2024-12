ATER FROSINONE E CONTATORI FANTASMA, UNA SITUAZIONE ASSURDA E INTOLLERABILE RISOLTA DALL’AMMINISTRAZIONE IANNARILLI

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 ATER FROSINONE E CONTATORI FANTASMA: UNA SITUAZIONE ASSURDA E INTOLLERABILE RISOLTA GRAZIE ALL’AMMINISTRAZIONE IANNARILLI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO: “INCONCEPIBILE SPERPERARE SOLDI PUBBLICI PER NON AVER APPROFONDITO IL PROBLEMA”.

Prosegue con instancabile determinazione il percorso di risanamento avviato per riportare trasparenza e correttezza nella gestione dell’Ater di Frosinone.

Come ormai noto alle cronache, nei mesi scorsi è stata presentata denuncia-querela per furto aggravato a causa dell’assenza fisica di due contatori siti in Viale Spagna a Frosinone, che però, di fatto, non sono stati mai rinvenuti né dai tecnici Ater né da quelli di Enel Distribuzione e men che meno dal tecnico nominato dal Tribunale di Frosinone. Una questione spinosa, che è stata ignorata nel corso degli anni causando un debito ingente pagato al fornitore di energia e che è costata più di un’interruzione del servizio nella stessa sede dell’Ente.