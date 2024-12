(ARC) Turismo: Bini, stagione invernale al via il weekend dell’Immacolata

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

(AGENPARL) – dom 01 dicembre 2024 Prevendite in crescita, gi? incassati 1,4 mln. Investiti da

PromoTurismoFVG 10,7 milioni di euro per efficienza e

attrattivit? poli.

Trieste, 1 dic – “Grazie all’ottimo lavoro svolto dai tecnici

di PromoTurismoFVG, ? confermato l’avvio della stagione dello sci

in Regione a partire dal weekend dell’Immacolata, il 7 e l’8

dicembre. Il meteo della prossima settimana sar? decisivo per

definire il quadro degli impianti aperti, nel frattempo

registriamo una importante crescita delle prevendite di skipass

stagionali, che chiudono oggi e permetteranno di raggiungere

quota 1,4 milioni di incasso”.

A darne notizia ? l’assessore regionale al Turismo e alle

Attivit? produttive, Sergio Emidio Bini.

La stagione invernale in Friuli Venezia Giulia prender? il via il

7 dicembre e si concluder? il 30 marzo, con l’eccezione del polo

di Sella Nevea, che chiuder? domenica 13 aprile. L’alta stagione

scatter? da luned? 16 dicembre a domenica 16 marzo, mentre le

tariffe di bassa stagione daranno valide da sabato 7 a domenica

15 dicembre e da luned? 17 marzo a domenica 30 marzo.

“La stagione della neve 2024-25 – ha spiegato Bini – si apre con

molte novit? nei sei poli sciistici del Friuli Venezia Giulia,

grazie a importanti interventi di manutenzione, restyling e

ammodernamento portati avanti da PromoTurismoFVG per garantire

l’efficienza e l’attrattivit? delle nostre piste. In totale, in

previsione della nuova stagione invernale, sono stati portati a

compimento lavori per un controvalore di 10,7 milioni di euro, a

testimonianza del ruolo strategico che la Regione riconosce alla

montagna per lo sviluppo del settore turistico”.

Nel dettaglio, in previsione della stagione invernale, per il

polo dello Zoncolan sono stati investiti 3,1 milioni di euro, che

hanno permesso le manutenzioni degli impianti di innevamento e

della funivia, oltre che l’approntamento delle nuove piste

Laugiane e variante Val di Nuf e i lavori per il parco giochi di

Ravascletto. Per i poli di Tarvisio e Sella Nevea sono stati

investiti complessivamente circa 2 milioni di euro per la

manutenzione della telecabina e degli impianti di innevamento

della pista B a Tarvisio e della pista Canin a Sella Nevea. Per

il polo di Forni di Sopra-Sauris sono stati investiti 2,4 milioni

di euro per la manutenzione dell’impianto di innevamento Davost e

degli uffici Varmost, oltre che per la sicurezza di chi scia,