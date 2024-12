(ARC) Eventi: Scoccimarro, boxe triestina viva e attenta a lealt ambiente

(AGENPARL) - Roma, 1 Dicembre 2024

Trieste, 1 dic – "La grande scuola della boxe triestina ? pi?

viva che mai, come ha dimostrato la riunione ottimamente

organizzata ieri al PalaTrieste dall’Asd Ardita”.

Lo ha affermato l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente,

Energia e Sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ieri sera

ha presenziato all’evento sportivo Trieste Boxing Night il cui

apice ? stato l’incontro tra la triestina Sara Lombardi e la

romana Annalisa Brozzi valevole per il titolo italiano dei pesi

gallo.

“La nostra Sara ha dovuto inchinarsi alla maggiore esperienza

dell’avversaria – ha rilevato Scoccimarro -, ma l’incontro ?

stato combattutissimo fino all’ultima delle dieci riprese

previste. La riunione di ieri, che ha visto salire sul ring

pugili giovani e pugili pi? esperti, ha confermato la tradizione

sportiva di Trieste nella nobile arte e la capacit? della nostra

regione di calamitare appuntamenti agonistici in un’ampia gamma

di discipline. Anche la Difesa dell’ambiente supporta, secondo le

sue competenze, queste iniziative e il suo valore educativo,

promuovendo nei palazzetti, negli stadi, nelle palestre, in tutti

i campi di gioco e di combattimento sportivo l’utilizzo di

materiali compatibili e sostenibili: la lealt? e la

responsabilit? che chiediamo ai nostri atleti – ha concluso

l’assessore – vanno dimostrate anche da parte di ciascuno di noi

nei confronti dell’ambiente in occasione di tutti gli eventi,

specie se chiamano a raccolta un gran numero di persone”.

