(AGENPARL) - Roma, 30 Novembre 2024

(AGENPARL) – sab 30 novembre 2024 AGENDA ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

DA LUNEDÌ 2 A DOMENICA 8 DICEMBRE 2024

Lunedì 2 dicembre

Ore 12.15, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, il presidente Cirio e l’ assessore Marrone interven gono alla conferenza stampa di presentazione del progetto “Sciare per Sorridere”

Ore 13, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala 41° piano, il presidente Cirio e l’ assessore Chiarelli partecipano alla conferenza stampa di presentazione delle ricerche sulla ricaduta turistica ed economica del Giro d’Italia e del Tour de France e al l’annuncio delle tappe piemontesi de La Vuelta 2025

O re 14, Torino, corso Vinzaglio 6, Circolo unificato dell’ E sercito, l’ assessore Riboldi interviene al convegno organizzato in occasione del 60 ° anniversario di istituzione del Primo R eparto S anità a Torino

Ore 14. Torino, Starhotel Majestic, corso Vittorio Emanuele II 54, l ’ assessore Bongioanni partecipa al c onvegno dell’a ssociazione Condifesa (assicurazioni per agricoltori)

Ore 15, Cuneo, Camera di commercio, via Emanuele Filiberto 3, l’ assessore Gallo partecipa al convegno “Biodiversità agroalimentare e filiere nei Gal cuneesi”

Ore 15, Silvano d’Orba (AL), Zona industriale, via Lerma 49, l’ assessore Marnati visita l’azienda ReLife Plastic Packaging

Ore 15, Torino, Circolo dei Lettori, via Bogino, 9, l’ assessore Tronzano e i l s ottosegretario Porchietto intervengono a “ I l Valore delle multinazionali estere in Piemonte: sfide e opportunità per l’attrazione del territorio”; alle 16.30 interviene il presidente Cirio

Ore 17, Torino, Grattacielo Piemonte, Sala Trasparenza, l’ assessore Riboldi interviene alla presentazione del progetto “Dieta e malattia, il cibo al fianco della cura” dell’AOU San Luigi Gonzaga

Ore 18, Torino, SET – Scalo Eventi Torino, Strada della Continassa 28, il presidente Cirio, l’ a ssessore Tronzano e il sottosegretario Porchietto partecipano all’evento organizzato per il 75° anniversario di API Torino e dei 35 anni di APID Imprenditorialità Donna

Ore 18, Mondovì (CN), Circolo Sociale di Lettura, via Gallo 1, l’ assessore Bongioanni partecipa alla cerimonia di consegna del 21° Premio giornalistico Piero Dardanello

Ore 18.30, Torino, Collegio degli Artigianelli, corso Palestro 14, il preside n te Cirio partecipa al convegno “Ius Scholae e Immigrazione – Diritti e opportunità”

Martedì 3 dicembre

Malta, il presidente Cirio partecipa al seminario “Driving Sustainability Forward – Rethinking Transport and Tourism to ensure competitive cities and regions”

O re 9,30, Torino, Lingotto Fiere, l’ a ssessore Tronzano interviene al salone “Sepem Industries”

Ore 10.30, Lione, Consiglio regionale dell’Alvernia-Rodano-Alpi, l’ assessore Bussalino partecip a alla r iunione della C onferenza intergovernativa per la Torino-Lione

Ore 10.30, Cisterna d’Asti (AT), Municipio, via Duca d’Aosta 15, l’ assessore Gallo p artecipa all’incontro con Asso Piemonte L eader ( associazione che riunisce i Gal del Piemonte )

Ore 11, Torino, c orso Francia 15, il sottosegretario Porchietto incontra la p residente di Confcooperative Piemonte Nord Irene Bongiovanni

O re 11.30, Novara, Palazzo Bellini, Aula magna Università del Piemonte orientale, l’ assessore Chiarelli interviene alla donazione di un’ apparecchiatura da LILT Novara

Ore 18, Torino, Palazzo Madama, piazza Castello, il vicepresidente Chiorino e l’ assessore Gallo partecipa no all’evento natalizio di Ance Piemonte e Valle d’Aosta

Mercoledì 4 dicembre

L’ assessore Chiarelli è a Bruxelles per l’inaugurazione della Mostra sulle Residenze Sabaude

Ore 9, Roma, Ministero dell’Economia e delle Finanze, il s ottosegretario Porchietto incontra il v ice m inistro Leo sul la fiscalità in relazione all’impianti biogas”

O re 9,30, Torino, Università di Management ed Economia, c orso Unione Sovietica 218 bis, l’ a ssessore Tronzano interviene al convegno “(R)Evolution D-ESG”

Ore 10, Biella, Comando dei Vigili del Fuoco, via Santa Barbara 3, il vicepresidente Chiorino partecipa alla celebrazione di Santa Barbara

Ore 10.30, Chiusa di San Michele (T O ), S ala conferenze della Sacra di San Michele, l’ assessore Gallo partecipa al convegno “La montagna: opportunità e risorse presenti e future” organizzato dai Movimenti Coldiretti Piemonte

Ore 14, Novi Ligure (AL), piazza Delle Piane, il presidente Cirio e i l vicepresidente Chiorino partecipa no al tavolo ex Ilva

Ore 14.30, Roma, Ministero della Funzione Pubblica, i l s ottosegretario Porchietto incontra il m inistro Zangrillo sul tema “Arpea”

O re 15, Torino, Teatro Alfieri, p iazza Solferino 4, l’ a ssessore Tronzano partecipa all’incontro “Future in Action: 15 anni di innovazione e uno sguardo al futuro del Polo ICT”

Ore 17, Alba (CN), Complesso della Maddalena, Sala Rolfo, l’ assessore Gallo interviene all’evento “A smart life”

Ore 17, Alessandria, Stadio Moccagatta, il presidente Cirio incontra l’FC Alessandria

Ore 17.30, Borgo San Dalmazzo (CN), Palazzo Bertello, via Boves 4, l’ assessore Bongioanni interviene all’inaugurazione della Fiera Fredda 2024

Ore 21, Torino, Ogr, corso Castelfidardo 22, il vicepresidente Chiorino assiste al concerto di Natale dei giovani imprenditori UI

Giovedì 5 dicembre

L’ assessore Chiarelli è a Bruxelles per l’inaugurazione della Mostra sulle Residenze Sabaude

Ore 11, Alessandria, Prefettura, l’ assessore B ussalino interviene a lla c erimonia di consegna delle Onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana”

O re 12,30, Torino, Circolo della Stampa Sporting, c orso Agnelli 45, l’ assessore Tronzano partecipa alla conferenza stampa di presentazione delle “Finali di serie A1 by BMW 2024”

Ore 18, Cherasco (C N ), chiesa di San Gregorio, via dell’Ospedale 25, gli assessor i Bongioanni e Gallo partecipa no al convegno “Pascoli, prati stabili, pastorizia e lattiero caseario, progetto fieno solidale”

Venerdì 6 dicembre

O re 12, Torino, v ia Ravenna 12, l’ assessore Tronzano partecipa alla presentazione dell’immobile ristrutturato degli Asili Notturni Umberto I

Ore 14, Tortona (AL), frazione Rivalta Scrivia, il sottosegretario Porchietto visita il Parco Scientifico e Tecnologico

O re 16, Torino, Palazzo Madama, piazza Castello, l’ assessore Gallo interviene all’inaugurazione della mostra “Il Grande Fiume, biodiversità tra passato e futuro”

Sabato 7 dicembre

Ore 10, Torino, Salone comunale di v ia Pertengo 10, l’ a ssessore Bussalino interviene all’ a ssemblea p ubblica aperta ai cittadini di Barriera di Milano

Ore 15, Alba (CN), Complesso della Maddalena, Sala Rolfo, l’ assessore Gallo partecipa all’evento “Tuber next gen”

Ore 16, Roma, Basilica di San Pietro, il presidente Cirio partecipa alla cerimonia di elevazione al cardinalato di monsignor Roberto Lepore da Papa Francesco

Ore 17, Biella, piazza Vittorio Veneto, il vicepresidente Chiorino interviene all’accensione dell’albero di Natale e all’inaugurazione di piazza Vittorio Veneto

Ore 21, Prato Nevoso (CN), via Corona Boreale 1, l’ assessore Gallo partecipa all’evento di apertura della stagione sciistica

Domenica 8 dicembre

Ore 11.30, Busca (CN), piazza fratelli Mariano, l’ assessore Gallo partecipa all’evento di solidarietà “Santa nel balon” con raduno di mongolfiere

Gli eventuali aggiornamenti di questa agenda vengono pubblicati durante la settimana su [ https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta | https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/agenda-giunta ]

Gianni Gennaro,

Regione Piemonte

Direzione Coordinamento Politiche e fondi europei – Turismo e Sport