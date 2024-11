(ARC) Sicurezza: Roberti, massima attenzione su prevenzione-contrasto usura

(AGENPARL) - Roma, 29 Novembre 2024

(AGENPARL) – ven 29 novembre 2024 Udine, 29 nov – “L’attenzione della Regione sul tema della

prevenzione e del contrasto all’usura ? massima; sebbene sul

territorio questi fenomeni non siano cos? frequenti, non bisogna

abbassare il livello di guardia. Il prossimo anno, a maggio,

prender? il via un’iniziativa incentrata sul tema dell’antimafia

che vedr? il coinvolgimento del sistema scolastico. Si tratta di

‘Mafia, il mondo parallelo’ uno spettacolo teatrale che partir?

da Trieste ma contiamo di estendere a tutto il territorio,

convinti della necessit? di informare e fare prevenzione,

fondamentali per arginare i radicamenti”.

Lo ha detto l’assessore regionale alle Autonomie locali, Funzione

pubblica, Sicurezza e immigrazione, Pierpaolo Roberti, nel suo

indirizzo di saluto al convegno – tuttora in corso – “L’Usura.

Prevenzione e contrasto” organizzato dall’Osservatorio regionale

antimafia nell’Aula consiliare.

L’esponente della Giunta Fedriga ha ricordato la stretta sinergia

con tutte le forze dell’ordine “testimoniata anche dai diversi

protocolli stipulati negli anni che ci hanno permesso di

mantenere un maggior controllo sul territorio e prevenire i

fenomeni di radicamento. Proseguiamo nel lavoro costante per

favorire la legalit? e lo strumento dell’Osservatorio pu?

offrirci elementi utili per indirizzare al meglio le risorse e

per meglio intervenire anche dal punto di vista legislativo per

contrastare l’usura”.

Nell’esprimere un ringraziamento all’Osservatorio, da poco

rinnovato nella composizione, per l’attivit? quotidiana svolta,

Roberti ha ricordato le diverse norme emanate negli anni a favore

della sicurezza, della prevenzione e al contrasto alle attivit?

criminose legate, in particolare, alla criminalit? organizzata e

all’usura, fra queste la legge 5 del 2021.

“Per fare in modo di realizzare la progettazione e l’attuazione

delle politiche di promozione di pi? alti livelli di sicurezza da

parte della Regione e degli Enti locali, con la legge 5 del 2021,

abbiamo previsto l’Osservatorio regionale sulla sicurezza urbana

e sull’attuazione delle politiche integrate di sicurezza, che

svolge la propria attivit? in collaborazione con l’Osservatorio

regionale antimafia” ha precisato Roberti.

Nel corso dell’evento si ? anche dato conto del sostegno

regionale per le vittime dell’usura che, per il 2024, ha previsto

uno stanziamento pari a 450mila euro.

L’appuntamento odierno ha visto, fra gli altri, i contributi

della presidente dell’Osservatorio regionale antimafia, Barbara

Clama, di Pietro Signoriello commissario di Governo della Regione

Friuli Venezia Giulia e Prefetto di Trieste e in collegamento da

remoto Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale

del Lazio e coordinatore delle assemblee legislative delle

Regioni e delle Province autonome e Chiara Colosimo, presidente

della Commissione parlamentare Antimafia.

