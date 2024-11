(AGENPARL) - Roma, 27 Novembre 2024

(AGENPARL) – mer 27 novembre 2024 MINISTRO CALDEROLI – GP F1 MONZA, BENE RINNOVO ACCORDO FINO AL 2031. UN

SUCCESSO PER L’ITALIA E PER IL GOVERNO CHE HA FATTO LA SUA PARTE

27 NOV – Aver prolungato l’accordo con l’organizzazione del Mondiale di

Formula 1 per ospitare il gran premio a Monza fino al 2031 è un grande

risultato ottenuto grazie al lavoro in sinergia delle istituzioni nazionali

e locali.

Dal Governo alla Regione Lombardia fino al territorio tutti hanno lavorato,

facendo squadra con l’Aci e la Sias, per raggiungere questo straordinario

risultato.

Monza e’ la Formula 1, e’ uno dei circuiti più affascinanti e spettacolari

al mondo, e’ un tempio dell’automobilismo e della velocità: non può esserci

la F1 senza Monza.

Ma il GP, con la sua straordinaria partecipazione di pubblico, rappresenta

anche un’eccellenza e un patrimonio dell’Italia, una vetrina del suo saper

fare, della sua bellezza con il parco e la Villa Reale, delle nostre

meraviglie, e un indotto turistico.

Per questo aver prolungato questo accordo per il GP di F1 fino al 2031

rappresenta una vittoria per tutti e del nostro Governo, che si è impegnato

a fondo per raggiungere questo risultato.

Lo dichiara il Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, sen.

Roberto Calderoli.

Fabrizio Carcano