SAL DA VINCI SI CONFERMA IL RE DEL POP ITALIANO CON “ROSSETTO E CAFFE'”

SAL DA VINCI

SI RICONFERMA IL RE DEL POP ITALIANO

CON “ROSSETTO E CAFFE’”

Milano – La Classifica FIMI al 21 novembre 2024, in cui Sal Da Vinci e’ presente da ben 19 settimane consecutive, lo conferma all’#8 posizione con “Rossetto e Caffè” che resiste a qualsiasi nuova uscita discografica, presidiando in questo periodo sempre la top 10.

Il fenomeno pop “Rossetto e Caffè” e Sal Da Vinci battono ogni record, coinvolgendo piccoli e grandi: la cantano proprio tutti e tutti i media vogliono Sal, lo cercano, lo cantano, se lo contendono.

È un successo dirompente e prepotente, é la forza della musica, della sua voce straordinaria, della sua bella immagine, ma soprattutto di un capolavoro inaspettato e indiscusso della canzone “Rossetto e Caffè”.

In mezzo al rap e la trap, Napoli e anche tutta l’Italia canta Sal Da Vinci e la sua “Rossetto e Caffè”, grandi, piccoli, giovani, critici musicali e non, anche gli stessi rapper ne sono rapiti. Il ritorno e la voglia di ascoltare un brano che, seppure complesso, trasmette la semplicità e le grandi emozioni della musica italiana. È la genialità delle cose apparentemente semplici, della progressione armonica del ritornello e delle parole che tutti vogliono sentirsi dire in maniera diretta e in cui si rispecchiano.

I numeri parlano chiaro e non sono dei dati qualunque: oltre 30 mln di streaming su Spotify, oltre 50 mln di visualizzazioni su YouTube, presidiando da quasi 5 mesi tutte le classifiche Top 50 Spotify e di tutte le altre piattaforme digitali, Apple, Amazon Music senza parlare di una viralita’ inarrestabile su Tik Tok e non solo.

Vince Sal Da Vinci!

E vince tutta la sua squadra che ha concorso al raggiungimento del successo di questo fenomeno pop “Rossetto e Caffè”, scritta dallo stesso Sal Da Vinci con Vincenzo D’Agostino e Luca Barbato, con la produzione e arrangiamento di Adriano Pennino.

È in questo scenario che Sal Da Vinci si prepara al doppio platino.

