Badminton: Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024. Triplete per Emma Piccinin

*Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024*

*Triplete per Emma Piccinin*

La 47ª edizione dei Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024 sarà

ricordata per la storica tripletta di Emma Piccinin (BC Milano), che ha

conquistato il titolo nel singolare femminile, nel doppio femminile e nel

doppio misto. Questo straordinario risultato mancava a livello femminile

dal 2010, quando l’impresa fu compiuta da Federica Panini.

In finale di singolare femminile, Piccinin ha avuto la meglio in due set

(21-19; 21-14) sulla pluricampionessa Yasmine Hamza (SSV Bozen). Due set

sono bastati anche per conquistare i titoli nei doppi, con le compagne di

club nel doppio femminile insieme a Martina Corsini (quarto titolo

consecutivo nella disciplina) e nel misto con Gianmarco Bailetti (secondo

successo dopo il titolo del 2021). Nel doppio femminile, la meneghina

classe 2004 ha sconfitto (21-10; 21-13) le giovanissime Sofia Galimberti

(2007) e Anna Hell (2008) (ASV Uberetsch), mentre nel misto si è imposta

(21-19; 21-14) su David Salutt e Martina Corsini (SSV Bozen/BC Milano).

Terzo titolo consecutivo per Christopher Vittoriani (MaraBadminton), che

nell’unica finale conclusasi al terzo set (21-17; 10-21; 21-13) ha

sconfitto Fabio Caponio (CS Aeronautica Militare).

L’ultimo titolo in palio ha visto invece una storica prima volta per

Alessandro Gozzini e Luca Zhou (GSA Chiari/ASV Mals), che hanno superato in

due parziali lottati (21-19; 25-23) Matteo Massetti e David Salutt

(MaraBadminton/SSV Bozen).

Nel Para Badminton, doppio successo per Yuri Ferrigno (BC Milano), che ha

conquistato insieme a Roberto Punzo (GSPD) il titolo di doppio WH. Ferrigno

si è imposto poi nel singolare maschile, superando in due set (21-3; 21-2)

Vincenzo Contemi (Pol. Masi). Doppio titolo anche per Maria Grazia Leone

(SEI), che ha vinto il singolare femminile WH contro Diana Luta (Alba

Shuttle) e il doppio misto insieme a Giuseppe Maurizio (ASAM), sconfiggendo

Roberto Punzo e Diana Luta in due set (21-17; 21-14).

L’altro titolo WH è andato invece a Piero Rosario Suma (GSPD), che ha

sconfitto il compagno di club Punzo in due set (21-10; 21-3).

I due titoli standing sono infine andati a Rosa De Marco (GSPD), che ha

trionfato nel singolare SU5, e a Tommaso Libertini, che ha vinto nel

singolare maschile SL3.

I Campionati Italiani Assoluti e Para Badminton 2024 sono stati patrocinati

da Sport e Salute, dal CONI, dal CIP, dal Comune di Chiari, dalla Provincia

di Brescia e dalla Regione Lombardia, e si sono svolti con il supporto di

Lab 3.11, della Fondazione Sport City e di Sport Senza Frontiere Onlus. Il

volano della manifestazione è stato fornito dalla RSL. Main sponsor

dell’evento è Semeraro, azienda italiana con una lunga esperienza nel

settore dell’arredamento, che supporta la FIBa da più di un anno.

*Link al Torneo*:

https://fiba.tournamentsoftware.com/tournament/0A7888FE-653F-4FFF-BFAE-1F15A76C9E8F/matches

