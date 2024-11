+++Coppa del Mondo di fioretto, doppietta italiana a Tunisi: alle 19.05 in finale sarà derby azzurro tra Errigo e Favaretto+++

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

in finale sarà derby azzurro tra Errigo e Favaretto+++

TUNISI – Doppietta italiana nel fioretto femminile a Tunisi, nella prima

tappa di Coppa del Mondo 2024/2025, gara che dà il via al nuovo

quadriennio olimpico per la specialità. Saranno l’infinita Arianna

Errigo e la 23enne Martina Favaretto a sfidarsi (alle ore 19.05) nel

derby azzurro che metterà in palio il gradino più alto del podio dopo i

rispettivi percorsi netti in una gara entusiasmante per entrambe le

atlete del CT Stefano Cerioni.

Sarà il settimo match a livello internazionale tra le due compagne della

squadra medaglia d’argento all’Olimpiade di Parigi 2024: nei sei

precedenti, cinque vittorie di Errigo e una per Favaretto.

Sempre a Tunisi, nella prova maschile, 7° posto per il giovane Tommaso

Martini, migliore degli azzurri e al miglior risultato in carriera in

Coppa del Mondo Assoluti.

SEGUIRA’ RESOCONTO FINALE

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO FEMMINILE – TUNISI (TUNISIA), 23 NOVEMBRE

2024

Qui i risultati live [1]

COPPA DEL MONDO DI FIORETTO MASCHILE – TUNISI (TUNISIA), 23 NOVEMBRE

2024

Qui i risultati live [2]

QUI IL LIVE STREAMING delle fasi finali:



