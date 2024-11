Comunicato stampa SOGAER: ESERCITAZIONE INCIDENTE AEREO ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI

(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2024

sab 23 novembre 2024 Comunicato Stampa

ESERCITAZIONE INCIDENTE AEREO

ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI

Si è svolta nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 novembre all’Aeroporto di

Cagliari-Elmas l’esercitazione su scala totale prevista per testare l’efficacia e la

capacità di risposta del Piano di Emergenza in caso di incidente aereo sullo scalo.

La simulazione ha preso avvio con l’intervento dei soccorritori su un Boeing 737

Aeroitalia con 80 persone a bordo, che, per cause sconosciute, era uscito dalla

pista in fase di atterraggio.

Per 4 ore sono state impegnate oltre 150 unità, tra cui comparse e operatori degli

enti deputati alla gestione dei soccorsi, che hanno simulato l’intervento

immediato sull’aereo coinvolto, l’assistenza ai passeggeri del velivolo e quella ai

loro familiari accorsi in aeroporto.

Durante l’esercitazione sono state testate le nuove implementazioni tecnologiche

di SOGAER in tema di gestione grandi emergenze, quali:

adozione di un sistema di teleallertamento di ultima generazione collegato

con le sale crisi del 118, dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria

utilizzo di droni che, decollando durante le operazioni di soccorso,

permettono il rilevamento dei dispersi anche mediante l’impiego di

termocamere

controllo tramite radar di terra della movimentazione di tutti i mezzi di

soccorso

attivazione di un centro operativo di emergenza interamente virtuale per

garantire il coordinamento dei soccorsi anche da remoto.

La macchina dei soccorsi, coordinata dalla società di gestione, ha reagito con

rapidità ed efficienza mettendo in pratica efficacemente le procedure del Piano di

Emergenza Aeroportuale. Questa e le altre esercitazioni previste secondo una

precisa tempistica, aumentano la familiarità degli operatori aeroportuali con le

procedure d’emergenza e consentono di verificare se quanto predisposto è

attuabile ed efficace in situazioni critiche.

Fondamentale il coinvolgimento di oltre 50 volontari della Croce Rossa Italiana,

ciascuno dei quali ha interpretato il ruolo assegnatogli a inizio esercitazione,

rendendo possibile la simulazione di uno scenario realistico per testare tutte le

professionalità chiamate in causa in seguito all’allarme.

SOGAER ringrazia per la disponibilità e la partecipazione: i volontari della CRI,

ENAC, ENAV, Polizia di Frontiera, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli, 118, AREUS, Protezione Civile Regione Sardegna, Vigili del Fuoco,

Aeroitalia, gli studenti della classe 5aB TL dell’istituto Dionigi Scano di Monserrato,

SIPEM Sos Sardegna e tutti i colleghi del Gruppo SOGAER. Il gestore aeroportuale

ringrazia, inoltre, la società AIRSIGHT per il supporto fornito.

